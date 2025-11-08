À¾Àî¤¤è¤·¤¬ÉÍÂ¼½ß¤ÎÉüµ¢¤ò½ËÊ¡¡ÖÉô²°Âà¶þ¤Ç¤Ã¤·¤ã¤í¡©¡×¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤Ð¤«¤ê¡×¤ÈÁáÂ®³Ý¤±¹ç¤¤
¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¾Àî¤¤è¤·¡Ê79¡Ë¤¬8Æü¡¢MBS¥é¥¸¥ª¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ÉÍÂ¼½ß¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤¬¸Ø¤ë´ØÀ¾Ì¾Êª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼ÉÍÂ¼½ß¡Ê90¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
ÉÍÂ¼¤«¤é¡Ö»ä°Ê¾å¤Ë¸µµ¤¸µµ¤¸µµ¤¡£À¾Àî¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾·¤Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤ÈÉÍÂ¼¤µ¤ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÇï¼ê¡£Éüµ¢¤ò´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤â²¿²ó¤«Æþ±¡¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î»þ¤Ï¤â¤¦¡¢Éô²°Âà¶þ¤Ç¤Ã¤·¤ã¤í¡©¡×¤ÈÉÍÂ¼¤Î¿È¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢ÉÍÂ¼¤¬¡Ö¤È¤³¤í¤¬¤Í¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬°ì¿Í»Ä¤é¤º¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤¤è¤·¤Ï¡Ö¡Øº£Ç¯Ãæ¤ÏÌµÍý¤ä¡Ù¤È¸À¤¦¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Áá¤á¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¸¶°ø¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¡¢ÉÍÂ¼¤â¡Ö¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È³Ý¤±¹ç¤¤¡¢¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉÍÂ¼¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò10·î18Æü¡¢25Æü¡¢11·î1Æü¤ÈµÙ¤ó¤À¡£»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢5Æü¤ËÂà±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£