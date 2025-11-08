【選手権予選】新たに12校が全国への切符！ 京都橘が４年連続同カード決戦を制す、岐阜では帝京大可児が７連覇！ 山梨学院、富山一、佐賀東なども“夢の舞台”へ
第104回全国高校サッカー選手権大会の地区予選が11月８日、全国各地で開催され、新たに12校が本大会への出場権を獲得した。
岐阜決勝では、７連覇を目ざす帝京大可児と初優勝を狙う美濃加茂が相まみえた。先制は帝京大可児。前半13分に石川がゴール前での細かいタッチのドリブルから、左足でネットを揺らす。その４分後に美濃加茂が反撃。左CKから長谷川がヘディングで合わせて、ゲームを振り出しに戻した。
それでも同23分、右CKに杉田が右足で合わせて帝京大可児が勝ち越しに成功。勢いに乗ると45＋１分にキャプテンの青木が決めて２点をリードする。後半39分にも後藤がダメ押しの４点目を挙げ、４−１で快勝した帝京大可児が７年連続12回目の頂点に輝いた。
京都予選のファイナルは、４年連続で京都橘対東山のカードに。立ち上がりから京都橘が攻勢を強めるなかで、東山は集中した守備で凌ぐ。両者ともに決定機を決め切れず、時間だけが推移していき、一進一退の攻防は延長戦に突入する。
そして迎えた延長前半６分、敵陣左サイドで獲得したFKのクロスの流れから、ゴール前で西山が押し込み、京都橘が先制。この１点を守り抜き、激闘を１−０で制した京都橘が３年連続12回目の全国行きを確定させた。
山梨決勝では、山梨学院と韮崎が対峙した。山梨学院が序盤から主導権を握ると、田中のゴールで先制。前半26分に敵陣深くでボールを奪い、自ら左足でゴールに流し込んだ。韮崎もカウンターから同点弾を目ざすが、思うようにフィニッシュまで持ち込めない。
すると後半24分、山梨学院が追加点。細田がボレーシュートを決めてリードを広げる。同36分には市川がネットを揺らし、このまま試合終了の笛。３−０で完勝した山梨学院が、２年連続11回目の全国への切符を手にした。
佐賀では佐賀東と龍谷が決勝で対戦。サイドを起点に好機を創出する前者に対し、後者もアグレッシブに相手ゴールを狙う。先手を取ったのは佐賀東だ。後半７分、右CKからゴール前に走り込んだ10番の三原が左足で合わせて決めた。さらに31分にも、獲得したPKをキッカーの三原が右足でゴール左に突き刺し、２点差に。盤石な支配運びで２−０と勝利した佐賀東が、３大会連続15回目の本大会出場を決めた。
富山では、富山一と龍谷富山が火花を散らした。幸先よく先制したのは富山一。前半17分、GKのロングフィードに反応した山田が、ボックス手前で収めて左足を振り抜き、グラウンダーのシュートを決めた。さらに後半９分、ゴール前のこぼれ球に反応した藤田が右足で追加点を挙げる。
初の連覇を目ざした龍谷富山もボールを握る時間を作るが、相手の守備を崩し切れず。後半17分、鈴木のゴールで３点差とした富山一が３−０の完封勝利。２年ぶり35回目の優勝を果たした。
高知決勝では、高知中央と高知が激突。序盤から球際での激しい攻防が続くなか、互いにチャンスを活かせず、０−０で前半を終える。後半も拮抗した展開が続き、80分では決着つかなかった。
そして迎えた延長前半10＋１分、ついに試合が動く。ボックス内での相手のハンドで高知がPKを獲得すると、これをキッカーの松田がしっかりと決めて、ついに先制に成功する。このまま１−０で勝ち切った高知が、２年連続、県内最多20回目の本大会出場を決めた。
そのほかの予選会場では、那覇西（沖縄）、宇治山田商（三重）、大社（島根）、東海学園（愛知）、上田西（長野）、高松商（香川）がそれぞれ決勝戦を制し、夢の舞台への出場権を獲得した。
［11月８日の予選決勝結果］
山 梨：山梨学院 ３−０ 韮崎
富 山：富山一 ３−０ 龍谷富山
長 野：上田西 １(4PK3)１ 都市大塩尻
岐 阜：帝京大可児 ４−１ 美濃加茂
愛 知：東海学園 １(4PK3)１ 愛工大名電
三 重：宇治山田商 ２−１ 津工
京 都：京都橘 １−０ 東山
島 根：大社 ３−０ 明誠
香 川：高松商 ２(4PK1)２ 寒川
高 知：高知 １−０ 高知中央
佐 賀：佐賀東 ２−０ 龍谷
沖 縄：那覇西 ３−１ 鹿島朝日
11月８日終了時点で本大会出場を決めているのは21校で、先週は米子北（鳥取）、青森山田（青森）、岡山学芸館（岡山）などが全国行きを確定させた。本大会は今年も12月28日に開幕、１月12日に国立競技場で決勝戦が開催される。
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！
岐阜決勝では、７連覇を目ざす帝京大可児と初優勝を狙う美濃加茂が相まみえた。先制は帝京大可児。前半13分に石川がゴール前での細かいタッチのドリブルから、左足でネットを揺らす。その４分後に美濃加茂が反撃。左CKから長谷川がヘディングで合わせて、ゲームを振り出しに戻した。
京都予選のファイナルは、４年連続で京都橘対東山のカードに。立ち上がりから京都橘が攻勢を強めるなかで、東山は集中した守備で凌ぐ。両者ともに決定機を決め切れず、時間だけが推移していき、一進一退の攻防は延長戦に突入する。
そして迎えた延長前半６分、敵陣左サイドで獲得したFKのクロスの流れから、ゴール前で西山が押し込み、京都橘が先制。この１点を守り抜き、激闘を１−０で制した京都橘が３年連続12回目の全国行きを確定させた。
山梨決勝では、山梨学院と韮崎が対峙した。山梨学院が序盤から主導権を握ると、田中のゴールで先制。前半26分に敵陣深くでボールを奪い、自ら左足でゴールに流し込んだ。韮崎もカウンターから同点弾を目ざすが、思うようにフィニッシュまで持ち込めない。
すると後半24分、山梨学院が追加点。細田がボレーシュートを決めてリードを広げる。同36分には市川がネットを揺らし、このまま試合終了の笛。３−０で完勝した山梨学院が、２年連続11回目の全国への切符を手にした。
佐賀では佐賀東と龍谷が決勝で対戦。サイドを起点に好機を創出する前者に対し、後者もアグレッシブに相手ゴールを狙う。先手を取ったのは佐賀東だ。後半７分、右CKからゴール前に走り込んだ10番の三原が左足で合わせて決めた。さらに31分にも、獲得したPKをキッカーの三原が右足でゴール左に突き刺し、２点差に。盤石な支配運びで２−０と勝利した佐賀東が、３大会連続15回目の本大会出場を決めた。
富山では、富山一と龍谷富山が火花を散らした。幸先よく先制したのは富山一。前半17分、GKのロングフィードに反応した山田が、ボックス手前で収めて左足を振り抜き、グラウンダーのシュートを決めた。さらに後半９分、ゴール前のこぼれ球に反応した藤田が右足で追加点を挙げる。
初の連覇を目ざした龍谷富山もボールを握る時間を作るが、相手の守備を崩し切れず。後半17分、鈴木のゴールで３点差とした富山一が３−０の完封勝利。２年ぶり35回目の優勝を果たした。
高知決勝では、高知中央と高知が激突。序盤から球際での激しい攻防が続くなか、互いにチャンスを活かせず、０−０で前半を終える。後半も拮抗した展開が続き、80分では決着つかなかった。
そして迎えた延長前半10＋１分、ついに試合が動く。ボックス内での相手のハンドで高知がPKを獲得すると、これをキッカーの松田がしっかりと決めて、ついに先制に成功する。このまま１−０で勝ち切った高知が、２年連続、県内最多20回目の本大会出場を決めた。
そのほかの予選会場では、那覇西（沖縄）、宇治山田商（三重）、大社（島根）、東海学園（愛知）、上田西（長野）、高松商（香川）がそれぞれ決勝戦を制し、夢の舞台への出場権を獲得した。
［11月８日の予選決勝結果］
山 梨：山梨学院 ３−０ 韮崎
富 山：富山一 ３−０ 龍谷富山
長 野：上田西 １(4PK3)１ 都市大塩尻
岐 阜：帝京大可児 ４−１ 美濃加茂
愛 知：東海学園 １(4PK3)１ 愛工大名電
三 重：宇治山田商 ２−１ 津工
京 都：京都橘 １−０ 東山
島 根：大社 ３−０ 明誠
香 川：高松商 ２(4PK1)２ 寒川
高 知：高知 １−０ 高知中央
佐 賀：佐賀東 ２−０ 龍谷
沖 縄：那覇西 ３−１ 鹿島朝日
11月８日終了時点で本大会出場を決めているのは21校で、先週は米子北（鳥取）、青森山田（青森）、岡山学芸館（岡山）などが全国行きを確定させた。本大会は今年も12月28日に開幕、１月12日に国立競技場で決勝戦が開催される。
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！