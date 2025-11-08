日本では電気自動車（EV）はまだまだ少数派だ。本当にEVは普及するのか。50年間、ドライバーとしてモータースポーツに関わってきたモータージャーナリストの清水和夫さんは、かつてEVに懐疑的だったが、いまでは「EV推し」に転向したという。経済ジャーナリストの安井孝之さんが理由を聞いた――。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 モータージャーナリストの清水和夫さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

■ガソリン車がいい、と思っていたけど……

――EVに対する評価が随分変わったようですね。

【清水】もう50年ぐらいずっとエンジン車でモータースポーツやってきたので、自分の血管には、ガソリンが流れている、と思っていたほどです。電気なんか流さないって、言っていたのですが、うん、流してもいい電気が出てきたかな、と思っています。

――過去はBEV（バッテリーEV）嫌いでしたね。変わったのですか。

【清水】充電で30分もかかるし、冬になったら充電がしにくい。いい加減な車をつくりやがって！ と思っていましたが、今は違います。技術進化が急速に進んだことが大きい。バッテリーでは正極にリン酸鉄を使う「リン酸鉄リチウムイオン電池」が使われるようになり、より安全になり、コストも下がった。そして何よりもEVではパッケージ革命が起きています。バッテリーは床下の低い位置に置かれるので低重心が実現しました。トランスミッションがなくなるからキャビンも大きくできる。エンジン音がなくなり、キャビンの静粛性も高まりました。いわば破壊的イノベーションが起きています。

■ようやく「これはいい！」と思えるEVが出てきた

――技術進化といえばAIの進化も大きいですね。自動運転技術の導入もEVが先行しています。

【清水】電動化と電脳化が一緒に進化しています。その意味でEVは電脳化とも相性がいい。テスラのADAS（先進運転支援システム）を使ってみると、とてもよくできています。これはレベル2だから、自動運転じゃなくて運転支援ですが、ハンズオフが可能なE2Eという技術も実用化が始まりました。E2EとはエンドトゥエンドというAIによる機械学習ですが、テスラはずっと前から人間と同じように認知判断するE2Eにこだわってきました。

最近、オーストラリアではテスラのモデル3とモデルYならソフトをダウンロードすることで、システムがOTA（オーバージエア）でアップデートされ、市街地のハンズオフが解禁されました。もちろん自動運転ではなく高度な運転支援なので、前方監視義務が課せられますが。もう完全にSDV（ソフトウエアで定義される車両）が完成している。ハンズオフでスマホ見たりして前方監視義務を果たしていなかったら、その機能を使えなくするような仕組みも入っています。

――AIがドライバーを教育するんですね。

【清水】まさにAIエージェントと共存する時代になりました。しかし大きな電池を積んでいないエンジン車では自動運転などの電脳化には限界があります。その点、EVは電脳化を進めることができます。僕の人生は、とにかくリアル体験が自分の「メートル原器」です。いくらいいことを聞かされても、それだけでは絶対信用しない。やっぱり自分で乗って、自分の脳で考えて、いいか悪いかを判断します。EVもようやく乗って、「これはいい！」と思える車が出てきました。「EV2.0」になったと思います。

■EVシフトは避けられない

――2010年に日産自動車が「リーフ」を量産車として世界初で売り出しましたが、この時は早すぎたのでしょうね。そこから10年以上経ち、ようやくEV2.0の時代となり、EVが再評価されるのでしょうか。

【清水】多分そうなると思います。エンジン車の歴史を見ても、戦後の黎明期のエンジン車の性能は良くなかったのですが、当時はプランBがなかった。だからエンジン車の開発に集中し、改良が進み、普及しました。でも、EVの黎明期はプランBがいっぱいありました。HV（ハイブリッド車）、PHV（プラグインハイブリド車）、ディーゼル車などです。プランAしかない時は、そこにしがみつくのだけれど、CO 2 を減らすいろんな選択肢、プランBがある場合は、高効率のエンジン、HV、PHV、ディーゼルの開発も進めるというのは間違っていない。それはトヨタ自動車が主導している「マルチ・パス・ウエイ」です。

――走行中にCO 2 だけでなく、NOxなど排ガスを出さないゼロエミッションということになると、内燃機関を積んでいては実現できません。EVかFCV（燃料電池車）でないとダメですね。内燃機関は長期的にはプランBにはなり得ないと思います。

【清水】合成燃料や水素で燃焼する道筋はあると思いますが、大きな課題は再生可能エネルギーの利活用ですね。また日本ではカーボンニュートラル、つまりCO 2 を減らすことばかりが言われるけれど、僕は持続可能性、つまりSDGsが求めている地球を持続可能性のあるものにすることが「大義」だと思います。EVに大義があるとすれば、地球を持続可能なものにできるからです。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 EVの大義は「持続可能性」と話す清水さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

■SDGsこそがEVの「大義」

EVに必要な電気もすべて再生可能エネルギーで発電しなければならないですが、それに向かって努力をすればいい。2050年に人類が100億人ぐらいになって、地球上の自動車が25億台ぐらいになる。その時に宇宙船地球号で、地面に穴開けて燃料を掘って、燃やしていけるのか、という話です。エンジンのように燃料を燃やしていると、7割ほどのエネルギーを熱として大気に放出します。それではエネルギー効率も悪くなります。

――これまではEVには欠点も多かったし、日本にはHVがあった。化石燃料を燃やして発電もしてきた。でもこれから何十年も同じことは続けられないと思います。

【清水】EV1.0の時代は、地球の持続可能性のためにリスクを取ってまでEVに乗らなくていいんじゃないの、という時代でした。2.0になった瞬間に電動化と電脳化との融合が実現し、AD（自動運転）、ADAS（先進運転支援システム）でぶつからない車もつくろうとしている。そのためには大きな電池が載っているEVの方がいい。これは絶対にガソリン車ではできないことです。

■EVでも「ガソリン車の乗り心地」を再現できる

――地球の持続可能性を考えれば、飛行機などエネルギー密度の高い液体燃料を燃やさないと飛ばせない乗り物以外は再生可能エネルギーで発電した電気で動かす必要がありますね。エンジン車に慣れ親しんできた清水さんはEVの走りに満足できますか？

【清水】ギアチェンジがあるエンジン車と同じような乗り心地が好きだと言うならば、同じような走りのEVはつくれます。そもそもEVはトルクが大きくて、加速性能はエンジン車を上回っています。実はホンダが「Japan Mobility Show 2025」で世界初公開した小型EV「Super-ONE Prototype」をつい先日、ホンダのテストコースで試乗したのですが、椅子から転げるほどの驚きでした。

エンジンはない完全なEVですが、まるで静かで力強いエンジンと切れ味のよいギアボックス（AT）が搭載されているようなドライブ感覚でした。すべてソフトウェアで制御しているのです。

ホンダの新型の小型EV「Super-ONE Prototype」（写真＝TTTNIS／CC0／Wikimedia Commons）

もし、ガソリンの匂いを嗅ぐと間違ってガソリンスタンドに入ってしまいそうな感覚です。これはエンジン好きのホンダのエンジニア達が、EVでも音や振動を与えることで、楽しいクルマが作れることを証明したのです。

■もう大きなエンジンを載せなくていい

――EVの速さはどうでしょうか？

【清水】停車している車を時速100キロまで加速（0〜100キロ加速）するのに何秒かかるかという指標がありますが、現状では世界最速はだいたい2.5秒前後ですが、ポルシェやフェラーリのエンジン車で2.5秒を切る車は4,000万円以上します。ところがポルシェのEVだとその半分以下で買えます。モーターの出力は電圧を2倍にしたら、同じモーターでも出力は2倍になります。エンジンで2倍にするとなると、その分大きなエンジンを載せなければいけない。EVの方が出力の大きな車をつくりやすいのです。

たとえば、BYDの400万円ぐらいの車でも0〜100キロ加速は6秒台です。2リッターのプリウスで7秒台ですから、それよりも速いですね。最近、バッテリーも軽くなってきたし、インバーターの進化で、大きなモーターを載せなくても、電圧を上げてモーターをうまく動かせるようになっています。

ホンダの三部敏宏社長は「エンジンはこれ以上進化するのは限界があるしコストもかかる。だが、バッテリーやモーターはまだ未知数の領域があるので、進化の幅は大きい」と話しています。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 聞き手は、経済ジャーナリストの安井孝之さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

ポルシェなどのスポーツカーとEVとのパワーウォーズは、10年ほど前に発売されたテスラのモデルSとポルシェターボとの戦いが最初です。イーロン・マスクはポルシェの半額で、ポルシェと同じ加速性能のモデルSを売る、喧嘩を売りました。そういったハイパーフォーマンスの世界から今では軽自動車のEVを含めて身近なEVでも加速性能がどんどん良くなっています。

■ほとんどエンジンが動かないPHVのリアル

――清水さんと話をしているとどんどんEV派になっていくようですが（笑）、日本だけではなく海外でもPHVが「現実解」として増えています。電池が切れてもエンジンで走ることもできるという安心感が理由だと思います。EVにシフトする前にPHVが普及するというシナリオはないでしょうか？

【清水】レクサスNX、RXのPHVを愛知県で乗っている人に話を聞くと、「1カ月走っても全然エンジンがかからない」と言っています。EV走行（満充電）で航続距離は約90キロです。毎日、自宅で充電しているので、ほぼEVとして走ることができます。「エンジンいらないんじゃないか」と思う人もいるようです。

私もクラウンのPHVで東京から裾野まで行ったのですが、エンジンはほとんど動かない。現地で充電しましたが、ガソリンは往復で2リッターしか使いませんでした。充電設備のない場所まで遠出するとなるとEVは不安ですが、日々の生活ではほぼ満足できるというところまでEVの性能は高まっていると思います。いわばPHVのエンジンはいまやスペアタイヤみたいな存在になりつつあります。

トヨタのPHV「Crown Estate RS」（写真＝TTTNIS／CC0／Wikimedia Commons）

――沖縄ではメルセデスベンツの購入者は30％がEVを買っているようですね。

【清水】「沖縄の奇跡」と言われています。沖縄の特殊事情があります。沖縄本島の大きさは南北で約100キロですから移動距離は本州に比べて短い。自宅で充電可能な家庭が多く、台風で停電することも多い。停電しても、2、3日はEVの電池に充電した電気を使えるので安心だという理由です。

――災害の多い日本ではEVは充電器としても使えますね。これはエンジン車にはない機能です。田舎ではガソリンスタンドがどんどん減っています。田舎は戸建てが多いので太陽光パネルを設置すれば、電気を地産地消できる。ガソリンスタンドに行く必要もなくなります。地方では軽自動車のEVがどんどん増えていくのではないかと思っていましたが、日産の軽EV「サクラ」の勢いがいまいち続きませんでしたね。

■BYDの軽EVは「黒船」になるか

【清水】サクラは価格がやはり高かったのだと思います。2026年になるとBYDが軽EVを売り出します。電池はリン酸鉄リチウムイオン電池です。僕は「黒船」になるとみています。日本の軽自動車は日本の国民車という大義の中でややぬるま湯に浸かっていたのではないでしょうか。エンジンは660cc、ターボは自主規制で60馬力と決めているのに、各社スペックが違います。

タイヤもサイズが同じなのにちょっとずつ違う。あまり意味のないところで差別化競争をしているのです。EVだとバッテリーとモーターを協調領域にして、競争力を高めないといけないでしょう。そういった努力をしていかないと、新車販売台数で4割を占める国民車の軽自動車も黒船に負けかねません。

――エンジン車に慣れ親しんだ清水さんがEV2.0を体感して、EVを再評価しました。同じように国内の消費者も大きく変わる可能性があるのではないでしょうか。私はホンダのe:HEV車を乗っているのですが、街を走る時はほとんどモーターだけで動いています。いわばEV走行を体験しているわけで、その加速性能や静かさを日々、体験していると言っていいと思います。日産のe-POWERに乗っている人も同じような感覚でしょう。そういった人が増えてくるとEVへのシフトに抵抗感がなくなってくるのではないかと思います。

■「血管に電気が走り始めている」

【清水】EVに乗るのはまだ不安なひとがPHVを乗っているワケですが、そういう人たちも知らないうちに電気駆動の気持ちよさを受容しているのです。加速性能がいいことを体感し、エンジンがかかったら「あれっ？」と思うようになっていく。僕のように血管に電気が走り始めている人が増えていると思いますよ。

でも本当の事を言うと、電気だけではなく、静かで大きなトルクを発揮するディーゼル車も気に入っています。あえていうなら血管には電気と軽油が流れていると自覚しています。僕は、日本人はある日突然、別の方向に触れる特性があると思っています。オセロゲームで黒が一気に白に変わるように、EVへのシフトも日本は徐々に起きるのではなくて、一気に変わるのではないでしょうか。

面白いエピソードを紹介しましょう。EVに乗る若い世代に充電時間は面倒ではないですか？ と聞くと、想像しない答えが返ってきました。彼らはクラウドネイティブ世代なので、スマホが使えない運転でイライラするそうです。つまり充電タイムはスマホタイムなので、むしろ歓迎しています。このように世代が変わると価値観も異なるというライフスタイルをおじさん世代は注目すべきかもしれません。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 清水和夫さん（左）と安井孝之さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

安井 孝之（やすい・たかゆき）

Gemba Lab代表、経済ジャーナリスト

1957年生まれ。早稲田大学理工学部卒業、東京工業大学大学院修了。日経ビジネス記者を経て88年朝日新聞社に入社。東京経済部次長を経て、2005年編集委員。17年Gemba Lab株式会社を設立。東洋大学非常勤講師。著書に『2035年「ガソリン車」消滅』（青春出版社）、『これからの優良企業』（PHP研究所）などがある。

（Gemba Lab代表、経済ジャーナリスト 安井 孝之）