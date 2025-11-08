ワールドシリーズ連覇を達成したドジャース。熱戦を終えて、現役引退を発表しているクレイトン・カーショー投手が、山本由伸投手について語りました。

世界一を祝うシャンパンファイトで乾杯の音頭を取ったカーショー投手。第7戦までもつれ込んだブルージェイズとの熱戦を「全体的にすごい試合だった」と振り返る中、「普段は求められない役割をした選手が複数いた」と同僚の活躍を称えました。

「(大谷)翔平が短い休養で投げたし、スネルやグラスノーがリリーフで投げた。そしてヤマ(山本)がやったことは今後誰にもできないだろう」とコメント。特に、第6戦、第7戦と連投でチームを救った山本由伸投手の力投には、「とてもガッツのあることだった」と感嘆した様子でした。

「今年は週1回の登板だったのに、彼は志願し1イニングだけではなく、2回2/3も投げた。彼がどんな心境だったのか、想像もできない」と話しました。

中0日でマウンドへ向かった山本投手について「私も短い休養で投げたことはあるし、中1日で投げたこともある。でも中0日で投げたことはない。彼の腕は相当疲れがたまっていると思う」とあきれながら笑顔となりました。