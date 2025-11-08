明治維新によって日本はどう変化したのか。政治学者の遠藤正敬さんは「例えば、明治政府は戸籍制度によって、家を天皇に忠誠を誓う臣民の教育機関と定義した。それは、国家は家庭に立ち入らないという近代国家の原則に反したものだった」という。――（第1回）

■明治の民法が定めた「家族」の定義

今日の法律において「家族」の定義を定めたものはない。だが、1898年に施行された、いわゆる明治民法にはそれが明文化されていた。

明治民法の第732条には「戸主(こしゅ)ノ親族ニシテ其(その)家ニ在(あ)ル者及ビ其配偶者ハ之(これ)ヲ家族トス」（太字筆者、以下同）と規定された。

文言からまずいえることは、戸主の親族あるいは配偶者でない者、たとえば使用人や書生などは「家族」ではないということである。

問題はここでいう「家」の意味である。それは「家屋」のことなのか？ 否である。明治民法起草委員の一人であった富井政章(とみいまさあきら)は端的に「家ハ戸籍ノコトヲ云(い)フ」（1895年10月16日法典調査会）と説明していた。

つまり、明治民法の条文中に出てくる「家」という文言はそのまま「戸籍」と読み替えられる。早い話、家とは戸籍、戸籍とは家なのである。よって、戸主と同じ戸籍に載っている者が「家族」ということである。戸籍が「家族」を決めるのである。

他の条文をみても、たとえば、明治民法には「妻ハ婚姻ニ因(よ)リテ夫ノ家ニ入ル」（第788条第1項）、「子ハ父ノ家ニ入ル」（第733条）という条文があるが、それぞれ「妻は夫の戸籍に入る」、「子は父の戸籍に入る」という意味になる。

■家長は「ミニ天皇」だった

ここで肝心なのは、同じ戸籍に記載されているからといって必ずしも同じ屋根の下に暮らしていることを意味しないという点である。すなわち、就学や就職で戸主と遠く離れて暮らしていても、戸籍は戸主と一緒のままである。逆に、戸主と同居していても同じ戸籍に載っていない者は「家族」ではなく「他人」なのである。

要するに、同じ戸籍に入っている者こそが「家」の一員ということである。ここが明治民法の要である。

なぜこれが重要なのかというと、この「家」すなわち戸籍に入る、入らないということを決めるのは「家長」の権限とされたからである。明治民法において、家長は「戸主」と称された。戸主は単に戸籍の筆頭者というだけではない。誰をその「家」の一員とするか、言い換えれば誰を同じ戸籍に入れるかはひとえに戸主の定めることとされた。

たとえ実子でも、戸主と同じ戸籍に入れなかったり、あるいは戸籍から追い出すことができたのである。それ以外にも、戸主には家族を統制する諸々の権限が与えられていた。

いうなれば、戸主とは家における「君主」であり、家庭版「ミニ天皇」であった。ここに戦前の家制度、戸籍制度の特色がある。

■忠誠心を植え付ける戸籍という装置

では、明治の日本が近代化を推し進める一方で、それとは逆行するかに思える「家」にこだわった理由とは何か。

まず、日本が「近代国家」として存立していくにあたり、「国民」の境界線を明確にすることが不可欠であった。そして国民一人一人が国家に対する忠誠――それはまた天皇に対する忠誠であった――を重んじるように教化せねばならない。

これらの目的のためには戸籍の整備は徹底されなければならなかった。自らが「日本」という国家の一員であり、天皇の下に等しく「臣民」として国家に奉仕すべきことを自覚させるための「原点」となったのが戸籍なのである。

西欧諸国の多くは18世紀以降、個人を「自律的な存在」として尊重する近代個人主義が浸透していき、革命を経たフランスの例に明らかなように個人が主体的に国家を創建していこうとする過程で自ずと「国民意識」が醸成されていった。

これに対し、明治日本の場合は長きにわたって封建秩序に漬かり切っていた庶民が受動的に「明治」という新時代を迎えたに過ぎず、「下からの国家形成」がなされなかった以上、「上からの国家形成」しか選択肢はなかった。そして、そのためのツールが戸籍なのであった。

■国家が“私の空間”に踏み込むという奇策

だが、その反面で、明治政府は西洋の近代的個人主義が日本社会に広まることを危惧した。

政府は西欧に追いつけ追い越せと欧化政策に尽力していたものの、精神面での「西欧」を無批判に採り入れることは日本旧来の秩序を壊してしまい、無軌道な社会の「アトム化」を招来するのではないかと危ぶんだのである。そこには統治者の中にはまだ日本人は「国民」として甚だ未成熟であるという「愚民観」が当然、働いていたであろう。

だからこそ、欧化政策への反動として明治中盤になって儒教道徳が復活されたのである。その象徴が「教育勅語(きょういくちょくご)」（1890年）であり、これが初等教育から流布(るふ)されていくのである。そうした流れの中で、国家が個人を統制するための制度として作られたのが「家」なのである。

そもそも東西を問わず、「国家は家庭に立ち入らない」というのが近代国家における原則である。家庭はあくまで私的な空間であり、そこに権力が介入するのは好ましくないというのがその理由である。

だが、明治政府はその「私の空間」をも管理しようとした。それによって個人を「家の倫理」の下に秩序化し、ひいては「国家」としての安泰を保とうという考えに至ったのである。ここに日本における「近代」の特徴がある。

とはいえ、現実としては国家が個別の家族関係の細部まで把握することは不可能に近い。そこで戸主という「家の監督」を置いたのである。いわば戸主は国家の「出先機関」として、家族を統制して「正しき国民」としての倫理や責任感を植え付ける役割を託されたのである。

■“同じ釜の飯”の絆から制度へ変質

だが、「家」が「制度」であったと聞いて、今日ではそれが具体的にどのようなものかを想像するのはなかなかむずかしいであろう。

古来、日本における「家」とは「いへ」と記され、この「へ」は「へっつい」すなわち「竈（かまど）」を意味した。つまり「同じ釡の飯を食う」のが家であり、家業・家産を共同で営んで生活する集団ということである。

したがって、本来の「家」は血縁者だけで成り立っているわけではなく、自然に結ばれた生活共同体であった。たとえば、使用人や孤児などが「家族」としてともに暮らすという風景も珍しくはなかった。そうした「絆としての家」から「制度としての家」へと変わるのが、明治時代の民法の成立においてである。

近代日本にとって民法の制定は、対外的な動機が強く働いていた。すなわち、幕末に欧米と締結した不平等条約の改正を早々に実現するため、欧米に倣った立法を整備して「文明国」としての体裁を示すという対外的な目的によるところが大であった。

そのために明治政府はフランス人法学者のボアソナードを「お雇い外国人」として招き、民法の起草を委ねた結果、1890年に制定されたのがいわゆる「ボアソナード民法」である。そのモデルとされたのが、1804年の「ナポレオン民法」である。

■西洋個人主義を切り捨て誕生した「家制度」

だが、民法とは本来、国家が維持してきた慣習法に依拠して成文化されるものである。したがって、フランス流のボアソナード民法をめぐっては、その内容が西洋的、というよりもフランス的な個人主義に立脚しており、日本古来の家族制度にある「醇風美俗(じゅんぷうびぞく)」を損なうものであるから施行を延期せよという批判が穂積八束(ほづみやつか)ら保守派の法学者などから挙がった。世にいう「民法典論争」である。

その帰結として、同法は1892年に施行の延期が帝国議会で可決され、そのままお蔵入りとなり、「旧民法人事編」として世にその名を残すこととなった。

この旧民法人事編に替わり、新たな民法各編が1896年および1898年に制定され、そのうち親族・相続編が1898年7月に施行された。これが、いわゆる明治民法である。

そして、その同日に新たな戸籍法（「明治31年戸籍法」）も施行された。戸籍法は民法の手続法のようなものなので、戸籍法の改定は必然であった。ここに、近代日本国家の支柱となる家制度が産声(うぶごえ)をあげた。

