「ちょっとだけエスパー」円寂（高畑淳子）、名前の秘密明らかに「驚きの事実」「何か意味があるのかな」の声
【モデルプレス＝2025/11/08】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）の脚本を務める野木亜紀子氏が8日、自身のX（旧Twitter）を更新。同作の登場人物の名前について言及した。
【写真】「ちょっとだけエスパー」登場人物の名前の秘密
本作は、会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。その会社・ノナマーレには、円寂（高畑淳子）、桜介（ディーン・フジオカ）、半蔵（宇野祥平）ら、社員がいる。
この名前について、「古風な苗字の人が多い！何かあるのかな」という視聴者の声に対し、野木氏は「名字というかコードネームみたいなもんですね」と返答。「円寂さんは実はカオルという名前だったりします」と明かした。
これを受け、視聴者からは「ちゃんと名前があったなんて！」「コードネームだったのか」「驚きの事実」「桜介は回想でも桜介って呼ばれてたけど…」「円寂に何か意味があるのかな」「誰がコードネームで誰が本名なんだろう」「なるほど」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆「ちょっとだけエスパー」円寂（高畑淳子）の名前の秘密明らかに
◆「ちょっとだけエスパー」円寂（高畑淳子）の名前に反響
