カフェデートで「オシャレなお店なのに！」と彼女に嫌がられるマナー違反９パターン
せっかく雰囲気の良いお店に来ているのに、知らず知らずのうちにとっていた行動で、彼女に眉をひそめられてしまったことはありませんか？そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「カフェデートで『オシャレなお店なのに！』と彼女に嫌がられるマナー違反」をご紹介します。
【１】「あいつ、先輩に彼女を寝取られたんだって」と不似合いな話題を持ち出す
「ボサノヴァが流れる静かな店内で下ネタって…ありえない！」（20代女性）というように、場にふさわしくないゴシップを嬉々として語る男性も、「空気読め！」と怒られてしまいそうです。下世話なテーマで盛り上がるのは、居酒屋だけにしておきましょう。
【２】「お前の分、756円な」と１円単位で割り勘にする
「割り勘が嫌なんじゃなくて、こういう店でスマートにふるまえないカレが恥ずかしいんです」（10代女性）など、いつもの調子で小銭をやりとりしようとする男性に、憤りをおぼえる女性もいます。気取った店では、男性がさっと支払ったほうが悪目立ちせずに済むかもしれません。
【３】「ボリュームの割に高い！」と外食チェーンと比較して怒る
「牛丼屋とカフェを比べるな！」（20代女性）というように、カフェの持つ付加価値を評価せずに悪態をつく男性も、彼女を失望させるでしょう。一皿の量が物足りないとしても、場所にお金を出していると思ってこらえたいところです。
【４】「あーウマかった。ゲフン」と食後に躊躇なくゲップをする
「カフェじゃなくてもマナー違反。昭和のオッサンか！」（20代女性）というように、くつろぎすぎてゲップを放つのも、女の子の気持ちを萎えさせてしまうでしょう。「つまようじでシーハーする」といった行為も、自粛するに越したことはなさそうです。
【５】「がっはっはっはー」と大きな声でゲラゲラ笑う
「学食じゃないんだから！」（10代女性）というように、シックなカフェに学生ノリを持ち込んでしまうのも、周囲から浮いてしまうかもしれません。客層を観察して、雰囲気にそぐわない声量で話すのは控えましょう。
【６】「俺、トマトとセロリ苦手なんだよね」と見苦しく皿に食べ残す
「かじりかけの残骸が散らばったプレートには百年の恋も冷めてしまった」（20代女性）など、食べ終わった食器に現れる行儀の悪さも、生理的嫌悪を抱かせてしまいそうです。食べ残しはなるべく皿の一部分に寄せて、早めに下げてもらいましょう。
【７】「食後の一服はうまい」とことわりもなく煙草を吸う
「最近は禁煙のお店も多いのに」（20代女性）というように、料理やコーヒーの香りを邪魔する煙草の吸い方は、彼女だけでなく、周囲の客にとっても迷惑なものです。テーブルに案内される際に、喫煙できる席かどうかも確認するようにしましょう。
【８】「料理が来るのが遅い！」とスタッフに横柄な口をきく
「『客を待たせるとは何様だ！』とか、ほかのお客さんにも聞こえるような声で…。人間性を疑った」（20代女性）など、悪質なクレーマーのようなふるまいも、女の子をいたたまれない気持ちにさせてしまうようです。逆に、「ありがとう」「ごちそうさま」と声をかける行為は、好感を持たれるでしょう。
【９】「くちゃくちゃ」「ズルズル」と食事しながら音を立てる
「パスタを蕎麦みたいにズズッとすすって食べるのは、本当にやめてほしかった」（20代女性）というように、飲食する間、周りに咀嚼音を響かせてしまう残念なケースです。洋食の場合、食事中に音を立てるのは非常に行儀が悪いことだと心得ましょう。
雰囲気がバツグンなカフェは、デートのムードを盛り上げるために選んだ店のはず。その気持ちを無にしないためにも、周りの空気を読まない無作法なふるまいは慎みたいものです。（倉田さとみ）
【調査概要】
期間：2014年4月26日から27日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
