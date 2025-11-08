◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日開幕、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位から出た長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が１３０・５９点、合計２０２・１１点でＧＰシリーズ自己最高の４位に入った。ＳＰに続きフリーも自己ベスト（１２６・５０点）を更新。合計では約１０点更新し、初めて２００点を超え歓喜。「ＧＰシリーズ１戦目で２００点台にいけたので、そこは褒めていいのかな」と長岡は表情を崩した。

サイドバイサイドのジャンプでは長岡が着氷でミス。スロージャンプでも両足着氷になるなど、小さなミスが重なった。そんな中でも、序盤の３回転ルッツ―ダブルアクセル―ダブルアクセルや、リフトでは好評価を得た。午前の公式練習から調子は良く、状態をキープして本番に臨んでいた。

会場には多くのファンが詰めかけ、森口は「めっちゃ緊張した」と笑った。９月のミラノ・コルティナ五輪最終予選。日本初のペア２枠目を勝ち取る重要な試合で「緊張を覚えてしまった。緊張の仕方を知ってしまったので、今日が怖かった」。この日も重圧がかかる中で演技をしていたが、２か月前と同様に結果を残した。

初の五輪代表にも前進。２００点を超え、さらに上の目標も目指せるかと思うが、「僕たちはけがなく、最後まで２人で走りきって、オリンピックに選んでいただきたい。その後に高い目標を立てていけたら」と森口。結成３季目で大きな飛躍を見せた「ゆなすみ」。一歩ずつ階段を上り、大舞台で高みを目指す。