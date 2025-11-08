◆ＴＡＢチャンピオンズステークス・豪Ｇ１（１１月８日、フレミントン競馬場・芝２０４０メートル、不良）

３つのＧ１が行われるＴＡＢチャンピオンズステークスデーを締めくくるビッグレースは１１頭立てで行われ、圧倒的１番人気のヴィアシスティーナ（豪州の年齢表記で牝８歳、豪州・クリス・ウォーラー厩舎、父ファストネットロック）が、連覇で１２度目のＧ１制覇を決めた。最後の直線で抜け出し、ゴール前では流す余裕があり、２・７５馬身差をつけての快勝。豪州の女傑の強さが際立つ一戦で、鞍上のマクドナルド騎手は両手を上げて何度もガッツポーズを繰り返し、スタンドの声援に応えていた。勝ち時計２分７秒９１。

同馬は英国でデビューし、５歳時の２０２３年にプリティポリーＳでＧ１初制覇。その後、豪州に移籍。昨年の同レースでは２・７５馬身抜け出す完勝で単勝１・６倍の圧倒的人気に応えた。前走のコックスプレートでは同厩舎のバッカルーとの激しい叩き合いの末、０・１馬身差でしのいで１１度目のＧ１勝利。今秋もコックスプレートとの連勝となった。

昨年までマッキノンＳのレース名だったが、今年からＴＡＢチャンピオンズステークスに改称。総賞金は３００万豪ドル（約２億９１７９万円＝ＪＲＡレート１豪ドル９７・２６４３円で計算）。１着賞金は１８０万豪ドル（約１億７５０８万円）。日本調教馬はこれまで２頭が出走し、２０１９年にスズカデヴィアスが７着、クルーガーが８着になっている。

２着は豪州のザンバルド（ジェイミー・メルハム騎手）、３着には豪州のトムキトゥン（ベン・メルハム騎手）の夫婦ジョッキーが続いた。