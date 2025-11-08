「初デートで相手にぎょっとされた」39歳女性。その日の服装を聞いて分かった“致命的な失敗”とは
こんにちは。これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活コンサルタントの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
◆スカートをはく女性が減っている現象
最近、スカートをはく機会がぐっと減った気がしませんか？ 街中でも、スカートでなくスラックスの制服を選ぶ女子高生は珍しくなくなりました。夏場はデートしている若いカップルを見かけると、女性はミニTに太めパンツがほとんどだった気がします。
婚活サポートをしていても感じるのですが、スカートを持っていないか、持っていてもほぼはかないという人が増えたと感じます。
◆令和のデート服はパンツコーデもありだけど
先日、結婚報告をいただいた29歳の女性がいます。マッチングアプリで出会った男性と結婚したのですが、彼女は付き合うまでのデートで、スカートをはきませんでした。初デートの服装は、レース素材のノースリーブのトップスとワイドデニムだったそうです。
デート服といえばスカート＋ヒールが鉄板でしたが、令和のいまそんな服装をすると、なんだか古臭く見える場合もあります。
とはいえ、「デートはパンツOK」とも断言し難いのです。その成婚された29歳女性の場合は、ヘアメイクも完璧でオシャレでした。パンツとはいえトップスはフェミニンでしたし、ボディラインがみえる女性らしいコーディネイトなのです。
ですが同じ「パンツコーデでの婚活」でも、久美子さん（仮名）の場合は事情が違っていました。39歳で過去に交際した男性が1人だけという、恋愛経験が控えめな女性です。
◆彼氏は「そのうちできる」はずが……気づけば40歳目前
久美子さんの過去唯一の彼氏は、20代半ばのころに合コンで出会った男性。2カ月ぐらい恋人だったものの、連絡が途絶えて自然消滅してしまったそうです。お互いに若く、相手のことが好きというよりも「恋人がいる状態」への憧れから交際に発展したと語ります。
積極的に出会いを求めるタイプでもない久美子さんですが、次の彼氏はそのうちできるだろうと漠然と思っていました。ですが、気がついたら30代になりお誘いは激減。追い打ちをかけるように、新型コロナ感染症の流行により、さらに出会いにくくなりました。
そして、コロナ禍が終わったらもうアラフォーだったのです。仕事も忙しくなり、気がつけば40歳目前。
◆待ち合わせ場所で相手にぎょっとされた
このままではいけないと思い、マッチングアプリに登録した久美子さん。たくさん「いいね」はつくものの、いい出会いはありませんでした。
メッセージの中で「既婚ですがいいですか？」と言われたこともあったし、初デートなのに家に誘ってくるヤリモク（肉体関係目的）もいたそう。会ったことさえないのにいきなりため口で馴れ馴れしい人もいて、「会ってもいいな」と感じる男性がほぼいません。
メッセージの中で誠実そうだなと感じた唯一の男性は、2歳年下でした。
実際に会うことになったのですが、待ち合わせ場所で久美子さんを見て、相手はびっくりした表情をしたそうです。40分ぐらいお茶して、LINE交換の申し出も次に会う約束もないまま、解散しました。
「このまま自己流で婚活をやってもパートナーができるイメージが持てない」と、筆者のところへ相談にやってきました。
◆初デートで男性から断られる理由
出会い方によって若干の差はあるのですが、2回目デートに進む割合は2〜3割程度です。初デートでは、男性は8割ぐらいが「また会いたい」と感じます。ですが実際に2回目デートに進む割合と大きく差があるのは、2回目デートの決定権はほぼ女性にあるということなのです。
