新居のベランダでシーツを干したらまさかの激臭！→ニオイの正体がすぐに判明「最悪すぎてしばらく動けなかった…」
憧れていた、都会での一人暮らし。実際に暮らしてみると、「思っていたのと違った」と思う人も多いそうです。
今回は、実家から思いきって都心での一人暮らしをスタートした30代の女性から話を聞きました。
◆オンラインで都内の保育園での就職に成功
岩手県の実家から、思い切って東京へ引っ越した、田中みほさん（32歳・仮名）。
これまで、一度も岩手以外で暮らしたことがなかったみほさんですが、30代になってからどうしても都心に住みたくなり、東京へ引っ越したそう。
「両親が元気なうちに、都会に住んでみたかったんです。
私は保育士の資格を持っているので、ネット検索してみたら、都内にはたくさん仕事がありました。岩手の暮らしも嫌いなわけではないけど、できるなら憧れの東京で1人暮らしをしてみたくて」
みほさんは、岩手にいる間に東京での仕事をオンライン面接で決めたといいます。
◆築60年の駅近アパート
「大手企業が運営している保育園を選んだので、遠方から引っ越す人には手当がありました。これは助かりましたね。家賃補助も、月1万円出してもらえるので」
できるだけ、通勤に便利な場所がいい。でも、家賃が高いところは……と考えたみほさんが決めたのが駅近の築60年のアパート。6畳で8万円でした。
「駅近を選んだので、狭さは仕方がないかなと。都会って、建物と建物の距離も近いんですよね。私の実家付近では考えられないけど、これが東京なんだなと思いました」
◆楽しい都会生活、大満喫！
東京に引っ越して1ヶ月経った頃。みほさんは職場でできた友人と一緒に、週末を使ってカフェへ行きました。
「友人との待ち合わせは11時。お天気だったので引っ越して、はじめて家中のシーツやタオルを洗濯して、ベランダに干してから向かいました」
透き通るような青空の下、岩手にいた頃からインスタで見ていたという、有名なパフェがある憧れのカフェへ。
「あのパフェには感動しましたね。友人とも次の仕事の企画を思いついたし、充実した休日を過ごせて大満足で帰宅したんです」
◆帰宅後に感じた異変
帰宅したみほさんは、ベランダに干した洗濯物を取り込みます。しかし、なんだか臭い。洗濯物がカピカピと乾燥して、さらに異様な温かさだったんだとか。
「柔軟剤を奮発したので、干した時は最高に良い香りがしていたんですよ。だから、帰宅してベランダの洗濯物を触ったとき、ほんとに、え、なぜ？って感じでした」
柔軟剤を使って、柔らかなシーツを想像していた美穂さん。帰宅してみたら、洗濯物は触るとバリッと音がしそうなほどに、固くなっていたといいます。
◆ニオイの正体はすぐに判明
ふと横を見てびっくりしたみほさん。
なんと、隣のアパートのベランダに置いてある室外機から、ものすごい勢いの熱風がベランダに吹いてきていたんだそう。
「隣のベランダに置いてある室外機の臭い熱風が、私の洗濯物に直撃していたんです！ もう最悪過ぎて、しばらく動けなくなってしまいましたよ」
隣同士の距離が近いのは仕方がないと思っていたみほさんだが、こんな被害があるとは思ってもいなかったそうです。
「でも、これ相手に伝えてもどうにもならない気がして。それに、前に隣の部屋のカーテンが開いていてチラッと中が見えたんですけど……結構体格の大きな男性が一人で暮らしているみたいで。何かあったら怖いし」
この被害を隣のアパートの人に伝えて、なんだか気まずい関係になるのは避けたいというみほさん。
「それに、私が洗濯を外干しするのって月に1度ほどなんですよ。洗濯は毎日しているけど、普段は完全に部屋干しなので」
少しのモヤモヤを感じながらも、泣き寝入り状態なんだとか。
「あの時干したシーツは、いまだにちょっとにおうんです。何度も洗濯をして、ふわふわでいい香りに戻したいです」
誰かに相談するほどでもない、でも、少し我慢している。これが、東京で女性が一人で暮らすリアルなのかもしれません。
＜取材・文/maki＞
