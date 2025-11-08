今森茉耶、ゴジュウジャー降板＆事務所が契約解除 20歳未満の飲酒行為で 各所で影響甚大
東映は8日、テレビ朝日系の特撮番組『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に一河角乃／ゴジュウユニコーン役で出演中の今森茉耶（19）について、20歳未満の飲酒行為があったことを確認し、同役を降板することを発表した。また、同件を受け、所属事務所は謝罪し「本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と報告した。
【写真】『ゴジュウジャー』では…史上初の女性ブラック戦士を演じた今森茉耶
公式サイトでは「『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』出演者に関するお詫びとご報告」と題して、「この度、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に出演しておりました今森茉耶が、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律に抵触する行為を行っていた事実が判明いたしました」と説明。
「視聴者の皆様、並びに番組のスポンサー、関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」とお詫びした。
経緯は「今森茉耶の所属事務所から、彼女の20歳未満の飲酒行為に関する報告を受けました」とし、番組としての対応は「弊社といたしましては、この事態を重く受け止め、コンプライアンスの遵守を徹底すべきとの観点から、以下の対応を決定いたしました」「出演契約の解除および降板： 今森茉耶との出演契約の解除についてテレビ朝日と協議し、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」から降板といたします」と伝えた。
再発防止と番組制作については「今後は、出演者に対して改めて社会的な責任、倫理観に関する指導を徹底するよう関係各所と連携を強化するとともに、番組制作に関わる全ての関係者のコンプライアンス意識を再教育し、より信頼性の高い番組制作に努めてまいります」と記している。
また、今森の所属事務所も公式サイトを更新し「弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました」と説明。
「弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」とし、「本件により、日頃より弊社および所属タレントをご支援くださっているファンの皆様ならびに関係各所の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「弊社では本件を厳粛に受け止め、所属タレントへのコンプライアンス教育および管理体制の一層の強化に努め、再発防止に取り組んでまいります。今後とも、変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えている。
降板による影響は大きい。通常、東映の特撮シリーズは数ヶ月先の分まで撮影を行っている。『ゴジュウジャー』の撮影も佳境に入っているとみられる。現時点で降板となれば、再撮なども含め、大幅なスケジュールの変更が求められる。さらにグッズなどにも大きな影響が。そして近年は大きな市場となっている海外展開にも大きな余波があると思われる。
メインターゲットが子供であるため、スーパー戦隊シリーズや仮面ライダーシリーズの出演者には、撮影中の品行方正な生活が求められる。20歳を越えた喫煙者も公の場での喫煙も自粛するようにお願いされる。言わずもがな20歳未満での飲酒はもってのほか。注意される以前の問題である。一度でもヒーローになれば誰かにとっての一生ヒーロー。今や男女問わず多くの子供たちが見ている作品で紅一点の今森を応援している子供もいる。作品への影響だけでなく、子供たちへの影響も甚大だ。
今森は宮崎県出身で『ミスマガジン2023」でグランプリを獲得。グラビアで人気を博し、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』では初の女性ブラックとなる一河角乃／ゴジュウユニコーンを演じて注目を浴びていた。
