¡ÖÈà¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÎÏ¶¯¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¤¬¸µÃæÆü¥Ö¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤òÆÃ½¸
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢ÃæÆü¤Ç³èÌö¤·¤¿¸Î¥È¥Ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥È¥Ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢³°Ìî¼ê¡Ê20¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡ÂêÌ¾¤Ï¡ÖÈà¤Ï¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢ÇØÈÖ¹æ99¤òÉÕ¤±¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÎÏ¶¯¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¡£¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥³¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¿ÈÄ¹6¥Õ¥£¡¼¥È7¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó2¥á¡¼¥È¥ë1¥»¥ó¥Á¡Ë¡¢ÂÎ½Å243¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó110¥¥í¡Ë¡£ÇØÈÖ¹æ99¤òÉÕ¤±¤ëµðÂÎ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¼çË¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä»±²¼1A¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê½©µ¨¥ê¡¼¥°¤Ë»²²ÃÃæ¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë³¨¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤¬ÂÎ¤òÇ±¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÊ´ºÕ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤òÊü¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î³Ê¸À¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ËÅö¤¿¤ë¤È¡¢¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ç¤âÌÇÂ¿¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÈÆÃ¤Î²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥ë¥È¥ê¥Ð¡¼¡¦¥é¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÈôµ÷Î¥464¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó141¡¦4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂçËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£17Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ120¡¦4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó193¡¦7¥¥í¡Ë¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿15Ç¯°Ê¹ß¡¢¤³¤ÎÂ®ÅÙ°Ê¾å¤ÎÂÇµå¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥²¥ì¥í¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤é6¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¼ê¤Ë¤Ï²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥Ö¥é¥ó¥³¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í´Ö¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¹¤ë¡£ºÍÇ½¤ÏËÜÅö¤Ë¿ÞÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¶ÐÊÙ¤µ¤âÊÂ³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÃæÆü¤Ç³èÌö¤·¤¿Éã¤Î¥È¥Ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¤µ¤ó¾ù¤ê¤À¡£09Ç¯¤«¤éÃæÆü¡¢DeNA¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Î09Ç¯¤Ë39ËÜÎÝÂÇ¡¢110ÂÇÅÀ¤Ç2´§²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î8¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇÎ¨¡¦272¡¢181ËÜÎÝÂÇ¡¢542ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·º£Ç¯4·î¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¼óÅÔ¥µ¥ó¥È¥É¥ß¥ó¥´¤Ç¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÅ·°æÊøÍî»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢44ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï56»î¹ç¤Ç1ËÜÎÝÂÇ¤Î¤ß¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¤½¤ó¤ÊÉã¤ÎÊ¬¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂÇ·âµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£¡Ö¤É¤ó¤Êµå¼ï¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ëÎý½¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î½é¤á¤Ï¾¯¤·¶ìÏ«¤·¤¿¤«¤é¡¢¿ÀÍÍ¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê20ºÐ¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£´°àú¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£