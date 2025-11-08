ツーハッチのPOPUPが福岡パルコに登場♡先行発売や限定特典も！

女性の毎日を彩るインナーブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」が、2025年10月11日より福岡パルコにPOPUP SHOPをオープン！1年以上の長期開催となる今回の店舗では、オンライン未発売の新作「BraJelly」シリーズやクリスマス限定カラーのブラが先行登場。さらに、ふわもこルームウェア《P.snow》シリーズも初お披露目。限定ショッパーやスタンプラリーなど、特典も盛りだくさんです♡

福岡パルコ限定！先行発売アイテムが登場



tu-hacciの福岡パルコPOPUPでは、注目の新作ブラ《シャンテレースブラ》と《ピオニーレースフロントホックブラ》の限定カラー「アイボリー×ローズ」が先行発売。

ホリデーシーズンを華やかに彩るデザインが魅力です。補整力と美シルエットを両立する《BraJelly》シリーズも登場し、オンラインより先に手に取れるチャンス！

ブラの価格は3,900円（税込）前後で、贈り物にもおすすめです。

旅の荷物がぐっと軽く♡グンゼの新ブラ「エアヴェールブラ」で叶える快適トラベル

新作ルームウェア《P.snow》で冬のおうち時間を格上げ



この冬デビューした《P.snow》シリーズは、粉雪のように軽くやわらかな肌ざわりが特長。

トップス（商品番号:r243）やショートパンツ（商品番号:r244）、ロングカーディガンなど、全身を包み込むラインナップが揃います。

価格は4,000円台からとお手頃で、ナチュラルな可愛さを楽しめる冬のマストアイテム♡福岡パルコ店では実際に手に取って、その“ふわもこ感”を体験できます。

限定ショッパーやスタンプラリーも！



税込5,000円以上購入で、三日月チャーム付きショッパーをプレゼント。クリアストーンとtuロゴが輝く限定アイテムは数量限定で、早めのチェックがおすすめです。

さらに、6,000円以上でスタンプが貯まる「LINEスタンプラリー」も開催中。スタンプ数に応じて、ヘアクリップや3,500円相当のアイテムがもらえる嬉しい特典付き♪

自分らしさを輝かせるtu-hacciのPOPUPへ



福岡パルコ本館2階にオープンしたtu-hacciのPOPUPは、女性の“心地よさと美しさ”を叶える場所。補整下着からルームウェアまで、自分を大切にできるアイテムが勢ぞろいです。

ウィンドウディスプレイの展示も11月中旬まで実施中。訪れるだけで心が華やぐtu-hacciの世界を、ぜひ福岡パルコで体感してみてください。