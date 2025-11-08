お笑いコンビ、バッテリィズのエース（31）と寺家（35）が、7日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。エースの驚きの行動を明かした。

MCの藤ヶ谷太輔（38）が「エースさんは、この人知らないの？っていう人を知らないというエピソードが結構出てきて。実際、そういうのあるんですか？」と聞くと、寺家が「そうですね。まず、岡本社長を知らなかったですからね」と、所属する吉本興業の岡本昭彦社長（58）を分からずに行動したことがあったという。

バッテリィズは漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2024」で準優勝した。エースは「M−1の2日後くらいにテレビに出せてもらって」。その時に「喫煙所で『M−1よかったね』って言われて。僕はその局の、スーツを着た、まあまあ普通のおじさんかなと思って。（たばこを吸うしぐさをしながら）ありがとうございます〜って、すかして」。

その後、マネジャーが来た。「『ちょっと社長にあいさつに行きましょうか。エースさんは先ほどお会いされてる、って聞いたんで』と。いや、会ってないです、って」。するとマネジャーが「『さっき喫煙所で』。…あの人、社長やったんか、って」。寺家が「マンガの1話みたいな話でしょ」と笑った。