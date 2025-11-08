杉浦悠太が今季初Vに王手 片岡尚之ら2位、石川遼は7位
＜ACNチャンピオンシップ 3日目◇8日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞国内男子ツアーの第3ラウンドが終了した。24歳の杉浦悠太が1イーグル・2バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル13アンダー・単独首位をキープし、今季初優勝、ツアー通算3勝目に王手をかけた。
【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼
トータル10アンダー・2位タイにホストプロの片岡尚之、賞金ランキング1位の生源寺龍憲、今平周吾、小木曽喬、福住修。トータル9アンダー・7位タイには石川遼、河本力、勝俣陵、細野勇策が続いた。平田憲聖はトータル7アンダー・13位タイ。中学生プロの加藤金次郎、アマチュアの小林匠らはトータル4アンダー・24位タイにつけた。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
