畑岡奈紗、ルーキー・荒木優奈が首位で最終日へ 山下美夢有は1差3位
＜TOTOジャパンクラシック 3日目◇8日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の第3ラウンドが終了した。3年ぶりの米7勝目を狙う畑岡奈紗、日本ツアールーキーの荒木優奈がトータル15アンダー・首位に並んだ。
トータル14アンダー・3位に2週連続優勝がかかる山下美夢有。トータル12アンダー・4位に佐久間朱莉、トータル11アンダー・5位には鈴木愛が続いた。古江彩佳、岩井千怜、馬場咲希はトータル7アンダー・10位タイ。昨年覇者の竹田麗央、勝みなみはトータル6アンダー・21位タイ、岩井明愛と吉田優利はトータル5アンダー・27位タイにつけた。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2269万円）。優勝者には31万5000ドル（約4839万円）が贈られる。
