¡ÚJFL¡Û¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤ÏÄËº¨¥É¥í¡¼¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤«¤é¸åÂà¡¡J3»²Æþ¾ò·ï¤Î2°Ì°ÊÆâ³ÎÄê¤Ç¤¤º
¡¡¡þJFLÂè28Àá¡¡¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì1¡½1¥Þ¥ë¥ä¥¹²¬ºê¡Ê2025Ç¯11·î8Æü¡¡¹Ã²ì»ÔÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡¡¿å¸ý¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿¹¡Ë
¡¡¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤Ï¹Ã²ì»ÔÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤òÀï¤¤¡¢¥Þ¥ë¥ä¥¹²¬ºê¤Ë1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Á°È¾3Ê¬¤ËMFÃæÂ¼·ò¿Í¡Ê28¡Ë¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òFWÆüÌîÍ§µ®¡Ê28¡Ë¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇFW¿Í¸«ÂóºÈ¡Ê27¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡£¿Í¸«¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç½À¤é¤«¤¤Éâ¤µå¥·¥å¡¼¥È¤ÇGK¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤·¤ÆÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Þ¥ë¥ä¥¹²¬ºê¤ÎÃæÈ×¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿Í¿ô¤ò³ä¤¯¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼éÀª¤Ë²ó¤Ã¤Æ30Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF¥í¥á¥í¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¡Ê38¡Ë¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËµÍ¤á¤ÆÆÀÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤ÐJ3»²Æþ¾ò·ï¤Î2°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤¬¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¤â»ÄÇ°¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¾¡¤ÁÅÀ¤À¤Ã¤¿¼ó°Ì¡¦¥Û¥ó¥ÀFC¤Ï1¡½0¤Ç²£²ÏÉðÂ¢Ìî¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ57¡£¾¡¤ÁÅÀ55¤Î¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤Ï2º¹¤Ë³«¤¤¤¿¡£3°Ì¡¦¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹¤Ï¾¡¤ÁÅÀ47¤Ç9Æü¤ËÈôÄ»FCÀï¤¬¤¢¤ê¡¢°ú¤Ê¬¤±¤«ÇÔ¤ì¤ë¤È¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤Î2°Ì°ÊÆâ¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Û¥ó¥ÀFC¤¬J3¤Ë»²Æþ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¼«Æ°¾º³Ê¡£2°Ì¤Ê¤éJ3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤òÀï¤¦¡£¤¿¤À¡¢J¥ê¡¼¥°Íý»ö²ñ¤Ï¡Ö¾ò·ïÉÕ¤¾µÇ§¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à»î¹ç¤ÎÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬2000¿Í¡×¾ò·ï¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬É¬Í×¡£¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤Ï¥Û¡¼¥à»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç1391¿Í¤ÎÆ°°÷¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç1273¿Í¤ÎÆþ¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢»Ä¤ê118¿Í¤ò11·î23Æü¤ÎºÇ½ªÀá¡¦²£²ÏÉðÂ¢ÌîÀï¡ÊÊ¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡áÉ§º¬»Ô¡Ë¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÏÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç¡¢¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤Ï¼«ÎÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Û¥ó¥ÀFC¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¼¡Àá¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ù¥Ã¥«»ÔÀî¡¦±º°ÂÀï¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£