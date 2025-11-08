バルコニーを設けない戸建て住宅が注目されている。

建設費用を抑えられ、日常的なメンテナンスも不要になる。一方で、洗濯物を干す場所を別に検討しておくなどの注意点もある。（加藤亮）

千葉県習志野市の団体職員の女性（４３）は３年前に２階建て住宅を新築したが、バルコニーは設けなかった。「元々、洗濯物を外で干しておらず、バルコニーを設けるよりもリビングを広くしたいと思った」と話す。バルコニーを予定していたスペースはリビングを広げるために活用した。子どもの友だちがたくさん遊びに来ても、リビングが狭くて困ることがなく、満足しているという。

バルコニーには大きな掃き出し窓を設けるのが一般的だが、バルコニーがないと転落などの恐れがあり、設置は難しい。女性宅では下段に固定式、上段に可動式の大きなガラス窓を設置し、採光に配慮したという。

設計・建築を担当した大和ハウス工業が２０２３年にメールマガジン会員約７５０人を対象に行った調査で、戸建て住宅のうちバルコニーがないという回答は１６％に上った。また、バルコニーがある家での利用の用途（複数回答）は７９％が「洗濯物や布団を干している」で、そのほかの用途はいずれも２割以下にとどまった。同社の１級建築士で、女性宅を担当した堀野健一さんは「共働きで洗濯物を外に干さないという家庭も増えており、バルコニーを設けないという選択肢が生まれている」と話す。

バルコニーを設置する場合、１畳程度の広さでおよそ２０万円かかるといい、設置を見送れば建築費用を下げることができる。また、バルコニーの掃除などの日常的なメンテナンスのほか、定期的な防水工事なども不要になる。

洗濯物など干す場は要検討

一方で、庭などがない場合、洗濯物だけでなく布団も干せなくなる。窓の掃除が難しくなるデメリットもある。また、エアコンの室外機置き場を考えておく必要もある。堀野さんは「後からバルコニーを作るのは難しい。生活スタイルなどをしっかりと見定めてほしい」としている。

大規模リフォームで、バルコニーをなくしてしまうことも可能だ。

住宅のリノベーションなどを手がけるスタイル工房（東京）チーフプランナーの鈴木ゆり子さんによると、中古物件を取得したり、一戸建てを相続などで得たりした人のうち、外観を重視する若い人を中心にバルコニーをなくしたいという要望が出るという。

撤去する場合、注意が必要なのはバルコニーが接する外壁や屋根などの傷み具合だ。周辺の損傷が激しい場合、その場所の修繕も合わせて行わないと雨漏りの原因になる。また、バルコニー自体が下の階のひさし代わりになっていることがある。こうした場合にバルコニーを撤去すると、直射日光や雨が激しく窓に当たることになるので注意が必要だ。掃き出し窓でつながっているバルコニーを撤去する場合は、転落しないような窓に取り換える対応も求められる。

大規模なリフォームと合わせて行い、外壁などの大きな傷みがなく、最小限の工事で済む場合の費用は６０万円程度だという。

鈴木さんは「バルコニーを撤去したあとに布団を干すためのバーをつけることもできます。事前に工務店などに相談し、希望を伝えてみてほしい」と話している。