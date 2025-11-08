テレビ朝日系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を制作している東映が8日、自社サイトを通じて、同番組出演者のタレント今森茉耶（19）の降板と経緯を説明した。

今森はグラビアアイドルとして活動し「ミスマガジン2023」グランプリ獲得。今年2月開始のスーパー戦隊シリーズ第49作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で初の女性ブラック戦士となる一河角乃／ゴジュウユニコーン役を演じていた。

東映は「この度、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に出演しておりました今森茉耶が、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律に抵触する行為を行っていた事実が判明いたしました」と発表。

経緯について「所属事務所から、彼女の20歳未満の飲酒行為に関する報告を受けました」とした。「弊社といたしましては、この事態を重く受け止め、コンプライアンスの遵守を徹底すべきとの観点」からテレビ朝日と協議した上で今森の出演契約の解除及び降板を決定。

今後については「出演者に対して改めて社会的な責任、倫理観に関する指導を徹底するよう関係各所と連携を強化するとともに、番組制作に関わる全ての関係者のコンプライアンス意識を再教育し、より信頼性の高い番組制作に努めてまいります」とした。

今森は同日、自身のインスタグラムで未成年飲酒を謝罪。所属事務所「seju」は今村のマネジメント契約の解除を発表した。

以下、発表全文。

2025年11月8日

東映株式会社

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』出演者に関するお詫びとご報告

日頃より、弊社制作番組「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」をご視聴いただき、誠にありがとうございます。

この度、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に出演しておりました今森茉耶が、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律に抵触する行為を行っていた事実が判明いたしました。

視聴者の皆様、並びに番組のスポンサー、関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

1.経緯

今森茉耶の所属事務所から、彼女の20歳未満の飲酒行為に関する報告を受けました。

2.番組としての対応

弊社といたしましては、この事態を重く受け止め、コンプライアンスの遵守を徹底すべきとの観点から、以下の対応を決定いたしました。

出演契約の解除および降板：今森茉耶との出演契約の解除についてテレビ朝日と協議し、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」から降板といたします。

3.再発防止と番組制作への姿勢

今後は、出演者に対して改めて社会的な責任、倫理観に関する指導を徹底するよう関係各所と連携を強化するとともに、番組制作に関わる全ての関係者のコンプライアンス意識を再教育し、より信頼性の高い番組制作に努めてまいります。

視聴者の皆様の信頼を損なう事態となりましたこと、重ねてお詫び申し上げます。