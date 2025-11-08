ことあるごとに見下してきて自慢を繰り広げるマウントママ。子ども繋がりで付き合う羽目になってしまったら、どうしたらいいの？

今回は「マウンティングママ友」が登場する3作品をご紹介します。

そもそもどうしてそんなに自慢するの？

夫の年収マウントママ友
結婚が決まるなり始まった同期のマウント…


そんな同期も結婚が決まったのですが…


しかし、年収自慢の夫が突然会社を退職!?　マウントママの心の拠り所はどうなってしまうのか…


自分だけならまだしも、夫のことを言われると腹立ちますよね…。こんな人が身近にいたらどうしたらいいの？

・本当のお嬢様はこんなマウント取らないっていうか気にしないですし、ま
ず見栄を張らないです。

・こんなタカビー放っておいたら？

・沙織さん、何か痛々しい。

・付き合いの浅い友だちじゃない人のマウントはどうでもいい。

・マウントを取る人って常に不満を持っている気がします。

・自分は自分、人は人。

大人ならマウントは軽やかにスルーすべきなんですね！

漫画「玉の輿マウント」

次の話は…？


専業主婦はお金がないと見下すご近所ママ


見下してくるのはお金のことだけではなく…専業主婦は経済を回してないからワーママを手伝うべきだなんてトンデモ主張をしてきて…



そんなマウンティングワーママと係が一緒になってしまった…いったいどうなる!?



堂々とマウントをとってくる面倒なママ友。こんな面倒な人、いる!?

・マウント取ってくる人、いますよね〜。

・他人の時間を搾取する権利があると傲っているといつかは痛い目を見る。

・他人と比べないと自己満足できない典型的な性格。付き合うに値しないです。


どうやらあるある案件みたい。できるだけ速やかにフェードアウトすべきですね。

漫画「私を見下すママ友」

次の話は…？


留まることをしらないマウント合戦


目の前でマウント合戦を繰り広げるママ友たち。巻き込まれる方もたまったものじゃありません。なんでそんなにマウントしたがるの!?

・趣味の良さはお金では買えないのですよ。

・親しい仲でもどんなトラブルになるかわからないのでお金関連の話はほとんどしません。ましてや、子ども繋がりだけのママ友になんて…。

・正直関わりたくもないタイプですね。 こういうママさんが居たら、当然誰も言いよってこないですよ。

・こういう人は、自分が敵わないお金持ちに対抗できないから、自分より少し劣る（本人基準で）と思った人にマウントしますよね。

・マウントしたがるのは、自分に自信がないから。金持ち喧嘩せず。本当に自分に自信があるとか、本当のお金持ちは黙っていても滲み出るもの。

・ブランドや夫の収入にしか価値を見出せない人は心がスカスカなんじゃないですか？

・生まれも育ちも裕福な方は「セレブ自慢」をしている所を見たことがありません。

マウントするのは自信のなさの裏返しなのかもしれませんね。

漫画「セレブマウントを取るママ友」

(ギー子)