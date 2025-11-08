½÷Í¥¡¦º£¿¹çýÌí¤È¤Ï¡©¡¡23Ç¯¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇµÓ¸÷¡¡µÜºê½Ð¿È¡¡ÆüËÜ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Ï¡¼¥Õ
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï8Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ½÷Í¥¡¦º£¿¹çýÌí¡Ê¤Þ¤ä¡¢19¡Ë¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°û¼ò¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤¦¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡Öseju¡×¤âÆ±Æü¤Ëº£¿¹¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¿¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÎò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡º£¿¹¤Ï2006Ç¯3·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£ÆüËÜ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éTikTok¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢22Ç¯10·î¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Öseju¡×¤È·ÀÌó¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Ë½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¶å½£ÃÏÊý½Ð¿È¼Ô¤Î¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤Ï¡¢2011Ç¯¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¡ÊÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡Ë°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡25Ç¯2·î¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£»Ë¾å½é¤Î½÷À¥Ö¥é¥Ã¥¯Àï»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8Æü¡¢¡Ö¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÅì±Ç¤«¤é½Ð±é¼Ô¤Îº£¿¹çýÌí¤µ¤ó¤Ë20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤Î°û¼ò¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿°Ù¡¢º£¸å¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹ßÈÄ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤â»öÂÖ¤Î½ÅÂç¤µ¤ò´Õ¤ß¹ßÈÄ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ËÆ±°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£¿¹¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£¿¹çýÌí¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°û¼ò¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤ÏÅö³º¹Ô°Ù¤¬½ÅÂç¤Ê·ÀÌó°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ËÜÆüÉÕ¤Çº£¿¹çýÌí¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
