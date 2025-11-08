◇明治安田J1リーグ第36節 鹿島2―1横浜FC（2025年11月8日 メルスタ）

首位の鹿島が4試合ぶりの勝利を挙げ、9年ぶりのリーグ制覇に王手をかけた。18位・横浜FCを2―1で下して首位を堅持。最終節を残して次節の30日東京V戦（味スタ）で優勝が決まる可能性が出てきた。

2週間前の前節京都戦から先発4人を変更。直近3試合で1得点だった攻撃陣をテコ入れし、FW鈴木は左MFに起用された。だが前半はJ1残留へ崖っ縁に立たされている横浜FCとの膠着（こうちゃく）状態が続き、互いにシュートが少ない展開に。開始早々、FKからFWレオ・セアラがゴールネットを揺らしたもののオフサイドで取り消され、その後もミスが目立ってリズムをつかめなかった。

後半は攻撃に連動性が生まれ、敵陣で押し込む時間が続く。待望の先制点は同17分だった。スルーパスに抜け出したFW田川が相手DFをかわしてペナルティーエリア内に進入。折り返しのラストパスをセアラが右足できっちりと仕留めた。5試合ぶりの今季19点目。エースの一撃で勢い付くと、3分後には右CKからMF知念のヘッドで追加点を奪った。

7月5日川崎F戦の黒星を最後に、13試合負けなしを継続。勝ち点を70の大台に乗せた。残り2試合。国内最多20冠を誇る名門に歓喜の瞬間が近付いてきた。