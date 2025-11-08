◇サッカーJ1リーグ第36節 鹿島2-1横浜FC(8日、メルカリスタジアム)

勝ち点32の18位につける横浜FCは、首位を走る鹿島アントラーズに1-2で敗戦。あす9日にもJ2降格が確定する可能性が出てきました。

前半、横浜FCが相手ゴール前まで迫る時間帯もありましたが、得点を奪えず。すると後半17分、J1得点数トップのFWレオ セアラ選手に先制点を決められます。さらに直後にもMF知念慶選手にヘディングシュートで追加点を許しました。

それでも後半22分、MF山田康太選手のミドルシュートのこぼれ球から、最後はDFンドカ ボニフェイス選手が押し込み1点差へ。しかし反撃及ばず、敗戦となりました。

横浜FCは今節勝ち点を加えられず、残り2試合へ。勝ち点37で17位につける横浜F・マリノスが9日に京都サンガF.C.戦を控えており、この試合で横浜FM勝利すると、横浜FCの降格が決定します。

また横浜FCの結果により、15位のファジアーノ岡山や16位の名古屋グランパスはJ1残留が確定。残留争いは横浜FMと横浜FCの戦いとなります。なお19位の湘南ベルマーレと20位のアルビレックス新潟はすでにJ2降格が決定しています。