【カスハラ警告】セルフレジに小銭20枚以上は危険！「両替機」替わりにする客が知らない故障のリアル【作者に聞く】
スーパーのレジでアルバイトをしていた経験を持つ漫画家、狸谷さん（@akatsuki405）。彼女の実録漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』から「何事にも限度があるって話」というエピソードを紹介する。
■「来てやってる」と横柄な客…小銭の大量投入が招くトラブル
セルフレジは「紙幣、硬貨が無限に入ると思っている人が多い」という。狸谷さんは、故障の原因になるため注意を促す漫画を描いた。
セルフレジに小銭を入れすぎてエラーが起きる問題は多い。「同一硬貨は20枚まで」とレジにテープで貼ってあっても、ルールを守れない客がいるようだ。エラーや故障を起こしたにもかかわらず、客は謝罪もなく「来てやってる」という態度を取る。同業者からは「マナーと節度はわきまえてくれ」という声が多数寄せられ、「特に混雑時に機械を故障させたら、迷惑料を払ってほしい」という意見もある。
■カスハラ防止条例ができた今、漫画家が願うこと
2025年4月1日から東京都でスタートしたカスタマーハラスメント防止条例は、店員を怒鳴りつけたり、土下座を要求したりする行為を禁じるものだ。同時に、正当なクレームをカスハラだと決めつけて対応を拒否することも認められないと明記されている。
この漫画を描いた狸谷さんは、「スーパーや接客業の大変さを知ってほしいという思いや共感する読者の声も届いている」と話す。理不尽な目に遭って傷ついても、自分の漫画の糧になると思うと、立ち直りが早くなった気がするという。カスハラ防止条例によって、客と店員の双方が気持ちよく利用できるようになってほしいと願っている。
