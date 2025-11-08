『ベストヒット歌謡祭2025』一夜限りの特別企画を一挙発表！King Gnuを劇場版コナンチームが描き下ろし

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月13日19時から読売テレビ・日本テレビ系で『ベストヒット歌謡祭2025』が放送。このたび、豪華アーティストたちの夢のコラボやメドレーなど、一夜限りの特別企画の内容が発表された。

■King Gnuをコナンチームが描き下ろし

ベストヒット歌謡祭初出演となるKing Gnuは、今年大ヒットした劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』の主題歌「TWILIGHT!!!」を披露。

今回、『ベストヒット歌謡祭』のためだけに青山剛昌先生がキャラデザインを監修し、コナンチームの総力を結集しKing Gnuメンバーをアニメ化。江戸川コナンや毛利小五郎も登場し、リアルとコナンの世界でKing Gnuが歌唱する世界初のパフォーマンスを行う。

また11月8日放送のアニメ『名探偵コナン』でもとあるサプライズが。こちらもお見逃しなく。

■昭和・平成の名曲を“ベストヒットSPユニット”が歌唱

「ジュリアに傷心／チェッカーズ」

佐野勇斗（M!LK）×河野純喜（JO1）×K（&TEAM）×佐野晶哉（Aぇ! group）

昭和の日本ポップスシーンを席巻してきた伝説のバンド、チェッカーズ最大のヒット曲であり、昭和60年度の年間オリコンチャートでも第1位を記録した「ジュリアに傷心」を、令和のボーイズグループの面々がスペシャルコラボでパフォーマンス。

「初恋サイダー／Buono!」

井上和（乃木坂46）×吉川ひより（超ときめき♡宣伝部）×佐々木舞香（＝LOVE）×櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）×TSUZUMI（ME:I）

現役アイドルたちがこぞって「平成の伝説的アイドル」として名を挙げるハロー！プロジェクトのユニット「Buono!」。Berryz工房から嗣永桃子と夏焼雅、℃-uteから鈴木愛理を選抜して結成された彼女たちの代表曲であり、アイドル界の神曲として名高い「初恋サイダー」を、令和のガールズグループの面々が、グループの垣根を越えてリスペクトカバー。

■一夜限りの夢のコラボレーションが続々

「GOLDFINGER ’99／郷ひろみ」

郷ひろみ×なにわ男子

1972年デビュー郷ひろみと、その約50年後、2021年にCDデビューを果たしたなにわ男子による一夜限りの夢のコラボレーションが実現。サビの「A CHI CHI A CHI」の振り付けがお馴染み、郷ひろみの代表曲「GOLDFINGER ’99」を、時代を超えた“アイドル”2組が激アツパフォーマンス。

「勝手にしやがれ／沢田研二」

香取慎吾×氷川きよし

ともに1977年生まれの香取慎吾と氷川きよし。同じ年に生まれ、長きにわたり日本の音楽シーンを牽引してきた国民的スターふたりが夢のコラボ。ふたりが生まれた1977年にリリースされ、その年の日本レコード大賞も受賞した沢田研二の名曲「勝手にしやがれ」を熱唱する。

「イイじゃん／M!LK」

M!LKの「イイじゃん」にサンリオキャラクターたちが参加

結成10周年の今年、「イイじゃん」がSNS総再生回数25億回を突破するなど大きな話題を集めたM!LKは、サンリオキャラクターズとスペシャルコラボ。今年のサンリオキャラクター大賞で上位に輝いたポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ、クロミとの“ビジュイイじゃん”コラボは必見だ。

「ノンフィクションズ／Da-iCE」

Da-iCE×中野拓夢・才木浩人（阪神タイガース）

毎年、衝撃の演出で『ベストヒット歌謡祭』を盛り上げるDa-iCEは、今年の夏の甲子園を熱く盛り上げた 「ノンフィクションズ」を、甲子園球場を拠点とし、今年のプロ野球を沸かせた阪神タイガースの中野拓夢・才木浩人とまさかのコラボ。大阪城ホールの観客8,000人も巻き込んだその衝撃パフォーマンスを見逃すな。

■みんなで踊ろう！ヒットダンスメドレー2025

ティーンを中心に、ダンス動画が4万本以上投稿された、ORANGE RANGE「おしゃれ番長 feat.ソイソース」や、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「ゾンビ・デ・ダンス」のテーマソングとして話題のKing Gnu「SO BAD」など、今年SNSを中心に話題となったダンスチューンをDJ KOOのDJプレイとともに『ベストヒット歌謡祭』出演アーティストが踊りまくりのメドレーで披露。

Kis-My-Ft2、＝LOVE、JO1（選抜メンバー）、FRUITS ZIPPERによる、他では見ることができないキレキレ＆キュートなダンスパフォーマンスに注目だ。

・Kis-My-Ft2 「おしゃれ番長 feat.ソイソース / ORANGE RANGE」

・＝LOVE 「気まぐれロマンティック / いきものがかり」

・JO1（選抜メンバー）「SO BAD / King Gnu」

・FRUITS ZIPPER 「倍倍FIGHT! / CANDY TUNE」

また「おしゃれ番長 feat.ソイソース」にはORANGE RANGE本人も歌唱と演奏で参加する。

さらに今年TikTok総再生回数が38億回を突破するなど「倍倍FIGHT!」が大バズリを果たしたCANDY TUNEもSP出演。生歌唱に合わせて、先輩・FRUITS ZIPPERと踊りまくる。

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『ベストヒット歌謡祭2025』

11/13（木）19:00～21:54

MC：宮根誠司 ウエンツ瑛士

読売テレビ・日本テレビ系『ベストヒット歌謡祭特別編 ヒット曲をバズリ動画で大解剖』

11/08（土）15:30～16:00 ※関西地区

11/12（水）25:35～26:05 ※関東地区

※放送終了後、TVer、ytv MyDo!にて配信

出演：ニューヨーク／西畑大吾・長尾謙杜（なにわ男子）

大谷健太／スピーディーハンター／norico／ヤジマリー

