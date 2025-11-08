鹿島が４試合ぶり勝利で首位堅持！ 後半に２発、ホームで横浜FCを２−１撃破
J１で首位に立つ鹿島アントラーズは11月８日、J１第36節で18位の横浜FCとホームで対戦した。
開始３分にセットプレーの流れからレオ・セアラがネットを揺らす。だが、これはオフサイドの判定で得点ならず。
その後は拮抗した展開に。鹿島はテンポ良くパスをつないでスピーディに攻め込むが、横浜FCの堅守をなかなかこじ開けられない。
守備では大きなピンチこそなかったものの、相手のロングスローやシンプルに縦へボールを入れてくる攻撃にややてこずった印象で、リズムを出せない時間帯も。前半は０−０で終える。
迎えた後半、鹿島がさらに攻勢を強める。ボールを握り、敵陣でのプレータイムを増やして、分厚い攻撃を繰り出す。
そして62分に均衡を破る。ボックス手前で相手DFを振り切った田川亨介のラストパスに、L・セアラが右足ダイレクトで合わせてゴール右に突き刺した。さらに65分、小川諒也の右CKから知念慶がヘディングシュートを流し込み、リードを広げる。
67分には、相手のロングスローから最後はンドカ・ボニフェイスに押し込まれ、１点を返される。ただ、それ以上の得点は許さず。２−１で逃げ切った。
リーグ戦で直近３試合は引き分けが続いていた鹿島は、４試合ぶりの白星。13戦負けなしで、勝点を70に伸ばして首位の座を堅持した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
迎えた後半、鹿島がさらに攻勢を強める。ボールを握り、敵陣でのプレータイムを増やして、分厚い攻撃を繰り出す。
