ミセス100億回達成アーティストに！大森元貴「史上初」Mrs. GREEN APPLEが国内ストリーミング100億回達成＆今年上半期リリース曲はすべて1億回の大台突破

写真＆動画：ミセス偉業達成！大森元貴が投稿した記念盾、1億回再生突破の今年上半期にリリースした4曲MV

大森元貴（Vo、Gu）、若井滉斗（Gu）、藤澤涼架（Key）からなるMrs. GREEN APPLEが、2025年7月までに全楽曲での国内累計ストリーミング数が100億回を超え、史上初の“国内ストリーミング100億回達成アーティスト”となった。

■大森元貴は“100億回”が刻まれた記念の盾写真を公開

大森は自身のInstagramにて、Billboard JAPANより贈呈された、“100億回”が刻まれた記念の盾を公開。この写真に対し、大森はひと言「史上初」と綴っている。

■2025年上半期にリリースした4曲すべてが1億回再生突破

2025年は、デビュー10周年という節目をJAM’S（ミセスのファンネーム）とともに過ごす祝祭として、“MGA MAGICAL 10 YEARS”と題し、様々なプロジェクトを行ってきた彼ら。そんななかでもコンスタントに新曲を発表し続け、今年上半期にリリースした「ダーリン」「クスシキ」「天国」「breakfast」の4曲すべてがすでに国内ストリーミング1億回再生を突破という凄まじい記録を更新し続けている。

■ストリーミング累計再生数1億回突破した全31曲（2025年11月現在）

「青と夏」

「点描の唄 (feat. 井上苑子)」

「ダンスホール」

「ケセラセラ」

「ライラック」

「インフェルノ」

「Soranji」

「僕のこと」

「Magic」

「ロマンチシズム」

「WanteD! WanteD!」

「ブルーアンビエンス (feat. asmi)」

「StaRt」

「私は最強」

「春愁」

「コロンブス」

「familie」

「ダーリン」

「ビターバカンス」

「クスシキ」

「ANTENNA」

「CHEERS」

「ナハトムジーク」

「Dear」

「ニュー・マイ・ノーマル」

「lovin’」

「Attitude」

「Love me, Love you」

「Speaking」

「breakfast」

「天国」