TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
25/11/10 25/12/22 <2374> セントケア・ホールディング 1,220円 上場廃止予定
25/11/07 25/12/19 <9287> ジャパン・インフラファンド 65,000円 上場廃止予定
25/11/04 25/12/16 <7940> ウェーブロックホールディングス 921円 上場廃止予定
25/11/04 25/12/16 <4957> ヤスハラケミカル 1,380円 上場廃止予定
25/10/31 25/12/15 <5191> 住友理工 2,600円 上場廃止予定
25/10/31 25/12/15 <1949> 住友電設 9,760円 上場廃止予定
25/10/31 25/12/15 <3655> ブレインパッド 2,706円 上場廃止予定
25/10/30 25/12/12 <9719> ＳＣＳＫ 5,700円 上場廃止予定
25/11/06 25/12/04 <5185> フコク 1,661円 -
25/10/16 25/12/01 <3094> スーパーバリュー 795円 上場廃止予定
25/10/30 25/12/01 <9993> ヤマザワ 1,040円 -
25/07/28 25/11/21 <7250> 太平洋工業 2,919円 上場廃止予定
25/09/26 25/11/19 <4917> マンダム 1,960円 上場廃止予定
25/09/25 25/11/17 <7817> パラマウントベッドホールディングス 3,530円 上場廃止予定
25/10/03 25/11/17 <1712> ダイセキ環境ソリューション 1,850円 上場廃止予定
25/10/03 25/11/17 <9600> アイネット 2,530円 上場廃止予定
25/08/07 25/11/13 <4464> ソフト９９コーポレーション 2,680円 上場廃止予定
25/09/16 25/11/13 <4464> ソフト９９コーポレーション 4,100円 上場廃止予定
25/10/16 25/11/13 <9602> 東宝 8,782円 -
25/09/12 25/11/12 <2389> デジタルホールディングス 1,970円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
25/11/10 25/12/22 <2374> セントケア・ホールディング 1,220円 上場廃止予定
25/11/07 25/12/19 <9287> ジャパン・インフラファンド 65,000円 上場廃止予定
25/11/04 25/12/16 <7940> ウェーブロックホールディングス 921円 上場廃止予定
25/11/04 25/12/16 <4957> ヤスハラケミカル 1,380円 上場廃止予定
25/10/31 25/12/15 <5191> 住友理工 2,600円 上場廃止予定
25/10/31 25/12/15 <1949> 住友電設 9,760円 上場廃止予定
25/10/31 25/12/15 <3655> ブレインパッド 2,706円 上場廃止予定
25/10/30 25/12/12 <9719> ＳＣＳＫ 5,700円 上場廃止予定
25/11/06 25/12/04 <5185> フコク 1,661円 -
25/10/16 25/12/01 <3094> スーパーバリュー 795円 上場廃止予定
25/10/30 25/12/01 <9993> ヤマザワ 1,040円 -
25/07/28 25/11/21 <7250> 太平洋工業 2,919円 上場廃止予定
25/09/26 25/11/19 <4917> マンダム 1,960円 上場廃止予定
25/09/25 25/11/17 <7817> パラマウントベッドホールディングス 3,530円 上場廃止予定
25/10/03 25/11/17 <1712> ダイセキ環境ソリューション 1,850円 上場廃止予定
25/10/03 25/11/17 <9600> アイネット 2,530円 上場廃止予定
25/08/07 25/11/13 <4464> ソフト９９コーポレーション 2,680円 上場廃止予定
25/09/16 25/11/13 <4464> ソフト９９コーポレーション 4,100円 上場廃止予定
25/10/16 25/11/13 <9602> 東宝 8,782円 -
25/09/12 25/11/12 <2389> デジタルホールディングス 1,970円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース