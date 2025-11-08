Image: Sincere inc

週イチで銭湯に通うほどお風呂が好きな筆者。自宅でもバスタイムは音楽を聞いたり、YouTubeを楽しむなど長風呂を満喫中。

そんな筆者がどハマりした防水スピーカーが「MaGdget Dual Speaker」。水に強いのは前提として磁石設置&2つに分割でステレオ再生できるので、お風呂が快適ライブ空間になりました。

もちろんデスクやアウトドアでも活躍でき、価格もお手頃な6000円ちょっとなのでスピーカーを検討中の人は筆者の体験レポートを参考にしてみてください。

真ん中でパカッと分割

こちらが「MaGdget Dual Speaker」。磁石ギミックが得意なガジェットブランドの新作です。

初見では中型のBluetoothスピーカーですが、動画のようにパカッと真ん中で割って2つのスピーカーになるのが特長のひとつ。

独立コントロールではないのでペアリングも連動しますが、ステレオスピーカーとして設置場所の自由度が高いのがポイント。操作系や端子類は定番で分かりやすいものでしたので特に説明は不要ですね。

結構イイ音、鳴ります

出力は片側10Wで合計最大20W。スピーカー（ドライバー）はフルレンジタイプをそれぞれ1機ずつ搭載しているので、定位感は向きで調整しましょう。

正確な音質を伝えるのは難しいですがマイク収録した動画を参考までに。

音質に関しては好みもあり上を見ればキリがない世界ですが、2LDKぐらいまでの広さでは十分なボリュームが出る点や、ワイヤレス2スピーカーで定位感も調整しやすいのは評価できるポイントかと。

アンダー1万円のカジュアル製品群の中では申し分ない音と機能だと思いますよ。

どこでも使えるけど、お風呂場が最高です

金属の柱やラックがあればどこでも最適な音響空間が作れるのがいいですね！ キッチンに設置すれば料理も楽しくやれそう。

最後に筆者がオススメしたいのが、やっぱりお風呂場。

落下に注意は必要ですが、天井に設置すれば音が降り注いでとても気持ちいいですよ。お気に入りアーティストのライブを楽しんだり、ぬるめの半身浴で映画を見たりなど、バスタイムの充実度がグッと上がります。

自宅でもアウトドアでも活躍するスピーカーなので、気になった人はぜひチェックしてみてください！

