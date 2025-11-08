お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が8日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）に出演。熱が冷めずYouTubeで情報をチェックしているものを明かした。

リスナーから「伊達さんの高野山熱がまだ続いていれば読んでください」と前置きしたメッセージが届くと、「続いてますよ」と伊達。1日の放送でも高野山について熱く語っていたが、「仕事の関係で5、6軒の宿坊に宿泊したことがある」というリスナーからのメッセージに「あー、うらやましいな」ともらした。

伊達は「まだ全然僕は高野山熱、冷めてなくてね。結構見てるんすよ、YouTubeとか」と告白。相方の富澤たけしが「何をみてるんですか？」と聞くと、伊達は「高野山。いや、次行ったらこういうところ行ってみたいな、とか。奥の院とかも奥まで行けなかった。あそこも行きたかったんだよねぇ。あとやっぱ宿坊に泊まってみたいね。いろんな宿坊の紹介するYouTubeなんかも上がってて。確かに、そういう朝起きて座禅組んだりっていうところもある。行ってみたいわー、晴れている日に。（ロケ日は）ずっと土砂降り、1日中雨でした」と話した。

そのうえで「空気違うなっていうとこってあるよね。何個か行ったけど」と伊達。富澤も「ある。お寺とか神社はね、入った瞬間、あ、空気変わったっていうありますね」。

伊達が「それこそ伊勢神宮もそうですし。あとは熊野神社。あと、三峯神社かな。あとはそれこそ高野山とか」と例を挙げると、富澤は「何でしょうね、櫻田山神社だけ雰囲気変わんないですね」とニヤリ。

お笑い芸人の狩野英孝の実家として知られており、狩野自身も神主を務めているが、伊達も「あそこは変わらないですねえ」と苦笑。「背筋が伸びないっていうね。何でしょうね、1500年ですからね。歴史はすごいんですけどね」とイジった。