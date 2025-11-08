岩田剛典、中学校教師として生きる世界線――映画『金髪』場面写真公開
俳優・岩田剛典が中学校教師役に初挑戦することで話題の映画『金髪』が11月21日より全国公開される。それに先駆け、本作の新たな場面写真4点が公開された。
本作は、映画『決戦は日曜日』（2022年）などで知られる坂下雄一郎監督によるオリジナルストーリー。日本独特のおかしな校則、教師のブラックな職場環境、暴走するSNSなどを背景に、大人になり切れない教師が、生徒たちの金髪デモに振り回されながらも成長（＝自分がおじさんであることを自覚）していく様を、皮肉と愚痴と笑いを交えて描く。
三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーでありながら、近年は数々のドラマ・映画に出演し、俳優としても注目を集めている岩田。本作で演じた主人公・市川は、“爽やかで生徒に好かれる素敵な教師”――ではなく、自身を客観視できない“イタい中年教師”。
このたび解禁された場面写真には、市川が“金髪デモ”に巻き込まれ困惑する様子、保護者対応で思わず立ち上がる姿、校長室で処分の説明を受ける緊迫したシーン、そして自宅で洗濯物の横に座りスマートフォンを眺める休職中の姿が収められている。どれも、ままならない日常に翻弄される市川というキャラクターを象徴的に捉えており、岩田の新境地が垣間見える。
10月に開催された「第38回東京国際映画祭」のレッドカーペットでは、金髪に黒スーツ、リムレス眼鏡姿で登場した岩田のビジュアルがSNSで大きな話題となった。黒髪で地味な服装の“市川”とのギャップにも注目が集まりそうだ。
