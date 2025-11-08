Roselia、似合いすぎ！オリジナルCA姿で記者会見 初のASIA TOUR意気込み
ブシロードは7日、都内で「世界に羽ばたけ！バンドリ×羽田空港 スペシャルコラボ」記者発表会見を開催した。BanG Dream!（バンドリ！）プロジェクトに登場するリアルバンド「Roselia（ロゼリア）」が、2025年11月から翌年2月にかけて自身初となるASIA TOURを開催することから、ツアー出発に先駆けた記者会見を行った。
【写真】足細っ！美しい…CA姿のRoselia5人
ツアーは大阪・東京での国内公演に加え、シンガポール、ソウル、台北、上海といったアジア各地での開催が予定されており、“世界に羽ばたく”ガールズバンドとしての新たなステージに挑む。
会見には相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音、なつぽい（スターダム）が参加。Roseliaのキャスト5人は、キャビンアテンダントをイメージしたオリジナル衣装で登場。
会見内では、Roselia初のASIA TOUR「Neuweltfahrt」への意気込みや、羽田空港とのスペシャルコラボの紹介、コラボナレーションに関するトークなどを実施した。
