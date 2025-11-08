Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢´Ú¹ñ¤Ç´®Ç½¤·¤¿¡ÈÈþÌ£¤ÊÎÁÍý¡É¤ò¸ø³«¡Ö±¿ÎÉ¤¯Í½Ìó¤Ê¤·¤ÇÆþÅ¹¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤¬7Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¤Ç´®Ç½¤·¤¿ÈþÌ£¤ÊÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¡¢¹â¹»À¸¤ÎÂ¹¤Øºî¤Ã¤¿ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¤ªÊÛÅö
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ£¤Ï¡ÖÀäÂÐ¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÌÀÆ¶¤ÎÍÌ¾Å¹ ¥ª¥À¥ê¥Á¥Ö¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÏ¢Æü¤¹¤´¤¤¹ÔÎó¤ÇÍ½Ìó¤·¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë±¿ÎÉ¤¯Í½Ìó¤Ê¤·¤ÇÆþÅ¹!!¡×¤È¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤ªÁÚºÚ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥¥à¥Á¤Ê¤É¤ªÁÚºÚ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ªÆù¤â½À¤é¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Ç·ã¥¦¥Þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤ë¤Î¤¬ÆñÅÀ¤Ç¤¹¤¬¥Ø¥ë¥·¡¼¤À¤«¤éOK¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î¥±¥¸¥ã¥óÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡Á¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç½Ò¤Ù¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£