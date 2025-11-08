ラッパーの晋平太さんのXが8日、更新。親族が亡くなったと発表した。42歳だった。死因については言及されておらず、葬儀は近親者のみで執り行ったとした。

晋平太さんは12年開催の「戦極MCBATTLE」で優勝。その「戦極MCBATTLE」公式Xが晋平太さんの死を追悼した。「晋平太さん、本当にありがとうございました。志半ばで病に倒れられたこと、さぞ無念だったことと思います。心よりご冥福をお祈りいたします。どうか安らかにお眠りください。MC正社員」とつづった。

晋平太さんをめぐっては、ラッパーたちがSNSで死亡情報を投稿するなど、ネット上で拡散されていた。発表文で「一部SNSや報道で取り上げられております件につきまして、改めてご報告申し上げます。先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と発表。「これまで私どもの意向により公表を控えておりましたが、多くの方々からご心配の声をいただき、このたびご報告させていただく運びとなりました。このような形でのご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と続けた。

声明によると、晋平太さんは昨年1月末以降、無所属で活動していたという。そして今回の発表で当該Xの更新を終了するとした。

晋平太さんは1983年（昭58）1月10日に東京都で生まれ、埼玉県育ち。2010年から「ULTIMATE MC BATTLE」（UMB）で2連覇達成。17年にはテレビ朝日系「フリースタイルダンジョン」で番組史上初の完全制覇を達成。サイプレス上野、漢a.k.a.GAMI、T−Pablow、R−指定、般若の5人に勝利した。