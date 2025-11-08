11月4日、東京・世田谷区のマンションで、生後約3カ月の女の子が死亡しているのが発見された事件。殺害の容疑で逮捕されたのは、女の子の母親で職業不詳の鈴木沙月容疑者（28）だ。

各社報道によると、鈴木容疑者は3日夜、生後3カ月の長女・優愛ちゃんの首や腹を、刃物で切り付けて殺害した疑いが持たれている。4日朝、鈴木容疑者から「ごめんなさい。私は死ねなかった。赤ちゃんをやった」という110番通報があり、駆けつけた警官が、亡くなっている優愛ちゃんを発見したという。

鈴木容疑者は、20代の夫と優愛ちゃんの3人暮らし。調べに対し、沙月容疑者は、容疑を認めたうえで、「主人と離婚協議中で、親権をとられるくらいなら、娘を殺して自分も死のうと思った」などと供述していることが報じられている。

事件が起こったのは、京王電鉄・明大前駅近くの閑静な住宅街に立つマンション。沙月容疑者と夫の姿を何度か見かけたことがあるという近隣住民は、本誌の取材に対し、「ニュースを見て、離婚で悩んでいたことを知りました。今思えば、二人が笑顔で会話をしているところを見たことはないんですよ」と夫婦の印象を話した。

夫婦間の関係がこじれた果てに、凶行に走った鈴木容疑者。身勝手な犯行理由に、Xでは沙月容疑者に対する怒りの声が広がっているが、いっぽう、真偽不明ながら、容疑者のものと思われるSNSアカウントが拡散され、これが一部で注目を集めている。

「沙月容疑者はYouTubeチャンネル登録者数2万人、TikTokのフォロワー3万人を抱える、一部では知られたちょっとしたインフルエンサーだったようです。今年3月にYouTubeに公開した動画で結婚を公表し、顔は伏せていたものの、夫も“旦那くん”として動画に登場するなど、和気あいあいとした雰囲気でした。9月17日の動画で女児を出産したことを報告していました」（WEBメディア記者）

さらに、沙月容疑者のものと思われるインスタグラムの過去の投稿からは、夫婦が抱えていた問題が浮き彫りになってくるという。

「詳細な時期は不明ですが、容疑者が出産以降に投稿したインスタのストーリーズのスクショが拡散しています。内容としては主に、夫との不和を綴ったものです。たとえば妊娠5カ月の頃に、夫から髪の毛を掴まれて倒されたことや、つわりが酷い状況で、飲みに外出しようとする夫を咎めると、義母から『飲みに行ったらダメなのか』と叱られたことなど。出産後も夫は子育てに非協力的で、容疑者の睡眠中に娘を置いて無言で外出することもあったようです。

報道によると、容疑者は夫と離婚協議中だったようですが、インスタの投稿によると、沙月容疑者から離婚を切り出したといいます。ただ、親権をめぐって夫と揉めていることを明かし、夫がお酒好きなことなどいくつかの理由をあげ、“子供を預けたくない”とも綴っていました」（前出・WEBメディア記者）

一連の投稿が事実であれば、沙月容疑者が人知れず苦悩していたことがうかがえる。しかし、今回の行いは決して許されるものではないし、失った命はもう２度と戻ってこない――。