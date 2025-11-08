FRUITS ZIPPER真中まな、メガネ×前髪なしで雰囲気ガラリ「ドタイプ」「知的で大人っぽい」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/11/08】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の真中まなが11月7日、自身のInstagramを更新。イメージを変えた姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】FRUITS ZIPPERメンバー「新鮮すぎる」大人っぽいプラベショット
真中は「ずっと欲しかっためがねげっとできた」と綴り、写真を公開。普段は下ろしている前髪を、中央で分けて額を出した洗練されたスタイルを披露した。
さらに「キラキラにしようと思ってたけど普通のシルバーの方が似合うって言ってもらってこっちにした〜」とフレーム選びのエピソードも明かし、「つきあしゆいちゃんちんさんとおそろい」と月足天音、櫻井優衣、鎮西寿々歌とお揃いの眼鏡であることも紹介。「写真はメガネゲットして嬉しくてすぐに開けてたら月足がカメラ向けてくれた」と、撮影時の微笑ましいエピソードも添えている。
今回の投稿を受け、ファンからは「このビジュドタイプ」「知的で大人っぽい」「前髪なしも最高」「新鮮すぎる」「眼鏡似合ってる」「メンバーとお揃いで嬉しい」「誰がどう見ても美しい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
◆真中まな、メガネ×前髪なしショット披露
◆真中まなの投稿に反響
