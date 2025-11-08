米メディア番組に出演

米大リーグ・ドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。クレイトン・カーショー投手は、山本由伸投手の“中0日”登板に改めて驚きつつも、同僚から伝えられた言葉に安堵していた。

今季限りでの現役引退を表明しているカーショーは、米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」のYouTubeチャンネル内で6日（日本時間7日）に公開された、ベッツがホストを務めるポッドキャスト番組「オンベース・ウィズ・ムーキー・ベッツ」に出演。公式YouTubeチャンネルでその様子が公開された。

番組内ではWS第7戦で9回にマウンドに上がった山本の話題に。前日に6回96球を投げたところから“中0日”登板し、シリーズMVPに輝いた右腕の働きぶりを改めて振り返り、ムーキー・ベッツが「ヨシのやったことはマジで信じられないよ」と感嘆。アレックス・コールも「俺は一生忘れないだろうな」と目を丸くした。

ブレイク・スネルも「中0日で投げること自体凄いのに、中6日で投げるのと同じような投球だっただろ？ 俺はマジで『どうやったらあんなことが可能なんだよ』って感じだったよ」と脱帽。チームメートの間でも衝撃が広がっていた。

カーショーは「彼に今日、体調を聞くべきだったな」と一言。それに対しスネルが「筋肉痛だって言ってたよ」と聞いた言葉を明かした。伝説左腕も思わず「良かった。少なくとも彼は人間なんだな」と、ジョークを交えながら安堵のリアクションを見せていた。



