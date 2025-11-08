グランプリ・シリーズ第4戦

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯第2日は8日、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。ペアのフリーで“ゆなすみ”こと長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）が、自己ベストの130.59点をマーク。合計も自己ベストの202.11点とし、4位に入った。

キス＆クライで得点を聞くと、長岡は「ええっ！」と驚いた。パートナーを抱きしめた森口は、「細かいミスがありながら合計200点を超えることができた。伸び代はまだまだある」と胸を張った。

7日のショートプログラム（SP）で71.52点の自己ベストをマークして4位発進。フリーはジャンプでミスが出たものの、最後まで懸命に演じ、大歓声を浴びた。フリー130.59点も自己ベスト。合計ももちろん自己ベストで、初めて200点の大台を超えた。

表彰台には届かなかったが、取材エリアで報道陣に対応した後は、嬉しいサプライズも待っていた。女子でNHK杯6度制覇、1992年アルベールビル五輪銀メダリストの伊藤みどりさんから声をかけられた。森口は「（囲み取材中も）伊藤みどりさんがいる！と思っていて、質問を1つ聞き逃してしまった」とレジェンドの姿に驚き。長岡も「話せると思ってなかったです」と恐縮した様子で喜んだ。3人で記念撮影し、緊張しつつも笑顔を見せた。

2023、25年の世界選手権を制した三浦璃来・木原龍一組が牽引してきた日本のペア。長岡・森口組も9月の五輪最終予選で日本の2枠目を確保し、夢舞台も視界に入っている。

次戦は2週後のGPシリーズ第6戦・フィンランド大会。森口は「ライバルのみなさんがいらっしゃるので、そこの戦いに向けてしっかりコンディションを整えていきたい」と闘志を高めていた。



