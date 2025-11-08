「冬アウターはまだ暑い」→ 解決！【ZARA 】サッと羽織りたい♡「垢抜けベスト」

トップスだけで過ごすには寒いけれど、厚手のコートはまだ暑い……。そんな今の季節にぴったりなのは、サッと羽織りやすいベスト。今回は【ZARA（ザラ）】から、垢抜け感のあるコーデを楽しめそうなベストをピックアップしてお届け。エクリュカラーとキルティングがおしゃれで可愛いベストや、クラシカルなムードがアップするテーラードベストなど。一点投入するだけで、センスアップを狙える注目の商品が登場。

今すぐ活躍しそうなキルティングベスト

【ZARA】「フード付きロングキルティングベスト」\8,590（税込）

ニュアンス感のあるエクリュカラーがおしゃれな雰囲気を演出。ふっくらとしたキルティングが可愛いアクセントになるベストは、サッと羽織るだけでいつものコーデが垢抜けそう。ノースリーブタイプなので重ね着しやすそうで、ハイネック & ヒップがすっぽり隠れそうなロング丈で寒さ対策もできそう◎ コートはまだ必要ない、今の時期にぴったりの商品です。

旬度も秋ムードも高まるスエードベスト

【ZARA】「フェイクスエード ポケット付きベスト」\6,590（税込）

スエード調の生地とこっくり深みのあるブラウンカラーが、トレンド感も秋ムードも高めるベスト。顔まわりがスッキリ見えそうなVネックタイプなので、ハイネックトップスとの相性も良さそうです。ウエストにドローストリング付き。気分やシーンに合わせて、シルエットを変えられるのも嬉しいポイントです。

秋コーデが垢抜ける！ 着回しやすいシンプルベスト

【ZARA】「ソフトベスト」\6,590（税込）

隠しスナップボタン仕様のフロントがクリーンな印象を与え、スッキリとした着こなしになりそう。シンプルなデザインなので、ジーンズを使ったカジュアルコーデにもスカートを使ったフェミニンスタイルにも合わせやすそう。明るいトーンのグレーカラーが、重くなりがちな秋コーデに抜け感も与えてくれそうです。

最旬ファッションを楽しめるダブルブレストベスト

【ZARA】「ZW COLLECTION オーバーサイズ ダブルブレストベスト」\15,990（税込）

一点投入するだけで、トレンドのクラシカルスタイルを楽しめそうなベスト。ダブルブレスト仕様できちんと感もプラスされるため、オフィスやオケージョンなどでも重宝しそうです。タックワイドパンツに合わせたセットアップ風コーデや、ガーリーなワンピコーデをキリッと引き締めたいときにもぴったり。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i