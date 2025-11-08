◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

憧れの野球記者になって約半年。アマチュア野球担当として、北は東北、南は九州まで、多くの選手を取材した。その中で、特に印象深いのが上智大の正木悠馬投手（２２）だった。

彼の投球を初めて見たのは６月。神奈川・秦野市にある同校のグラウンドで行われた東都大学３部のリーグ戦だった。全面が土の野球場で、１球投げるごとにマウンドを丁寧にならしていた。恵まれた環境ではないことは、野球未経験の私でも理解できた。

話を聞くと、同校に投手コーチがいないどころか、これまでの野球人生で、投手としての特別な指導を受けたことすらないという。トレーニングや球種はインスタグラムの動画を参考にして身につけた。目標はプロ野球選手になることだった。「高いレベルの指導を受けてみたい。ちゃんとした環境で野球がやってみたいんです」。そう目を輝かせる表情が、やけに印象深かった。それから彼の投球に夢中になった私は、足しげく取材に通った。

１０月２３日、運命のドラフト会議。彼は西武から育成ドラフト６位で指名された。別の現場で中継を見ていたが、思わず仕事の手を止めてしまうほどにうれしかった。「きちんとした環境で野球をやりたい」と貪欲にはい上がる姿に、励まされている自分がいたからだ。どんなに困難でも、努力し続ければきっと道は開ける。大切なことを学んだ。

私の夢はプロ野球担当記者になり、選手の努力を自分の言葉で読者に伝えられるようになることだ。いつか、努力を続けて夢をかなえたら、プロの舞台で彼と再会したい。（野球担当・北村 優衣）

◆北村 優衣（きたむら・ゆい） ２０２５年入社。大学時代はビールの売り子。