¡¡Âçºå¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼£Ì£É£Ö£Å¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÅÚÍË¡¦Á°£±£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤¬£¸Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ËÙ½á»á¤Ë¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¹ñÀ¯¤Ë½Ð¤Æ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ°Ý¿·¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦³Ð¸ç¡¢Êý¿Ë¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿µÈÂ¼»á¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê¹ñ²ñµÄ°÷¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¡ÖËÍ¤Î¾Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ã¤ÆÅÞ¤ÎÂåÉ½¤ÎÅÞ°÷¤ÎÅêÉ¼¤Ç·è¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÞ°÷¤â£±É¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤â£±É¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏËÍ¤â£±É¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅÞ°÷¤Î°Õ»×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÅÞ°÷¤Î°Õ»×¤È¤·¤Æº£¡¢ËÍ¤ÏÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢ËÍ¤Î¼¡¤ÎÂåÉ½¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÅÞ°÷¤¬ÂåÉ½¤òÁª¤Ü¤¦¤È¡×
¡¡¾ï¡¹¡¢ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤È¤·¤Æ£²£°£²£·Ç¯£´·î¤Þ¤Ç¤ÎÇ¤´ü¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÂ¼»á¡£¤¿¤È¤¨ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ç¤´üËþÎ»¸å¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÊÖ¤êºé¤¯²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼óÁê¸øÁªÀ©¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡ÊÂåÉ½Áª¤Î¡ËÇØ·Ê¤Î»×ÁÛ¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¹ñ²ñµÄ°÷¤òÄºÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¡Ê¤ÎÁíºÛÁª¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤¬¤¹¤´¤¯½Å¤¿¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÄËÍ¤ÏÃÏÊý¤Î¼óÄ¹¡¢ÃÎ»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÃÏÊýµÄ°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ÐÅÞ¤ÎÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦À¯ÅÞ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤òÄºÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥ÉÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡µÈÂ¼»á¤ÏÂçºå»ÔµÄ¤ò·Ð¤Æ£²£°£±£´Ç¯£±£²·î¤Î½°±¡ÁíÁªµó¤ÇÂçºå£´¶è¤«¤é½ÐÇÏ¡£¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï¼«Ì±¸õÊä¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÈæÎãÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍâÇ¯£±£°·î¤Ë¼¿¦¤·¡¢Âçºå»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¡£
