日本でも多くの産駒が活躍しているフランケルの種付け料が３５万ポンド（約７０００万円）に設定された。同馬を所有する英国のジャドモントファームが７日までに、けい養する種牡馬６頭の２０２６年度種付け料を発表した。

ニューマーケットのバンステッドマナースタッドでけい養されているフランケル（牡１７歳、父ガリレオ）は２０２４年度から据え置きの３５万ポンド（約７０００万円）、日本でＧ１馬を輩出しているキングマンも同じく据え置きの１２万５０００ポンド（約２５００万円）に種付け料が設定された。フランケルの種付け料は、ダーレーでけい養されているドバウィ（牡２３歳、父ドバイミレニアム）と並ぶ現役種牡馬の最高額となっている。

人気種牡馬のフランケルは日本でモズアスコット（安田記念、フェブラリーＳ）、ソウルスターリング（阪神ＪＦ、オークス）、グレナディアガーズ（朝日杯ＦＳ）のＧ１馬３頭を含め多くの活躍馬を送り出している。

日本でけい養されている種牡馬の種付け料（２０２５年度）は、イクイノックス、キズナ、キタサンブラックの３頭が２０００万円で最高額となっている。