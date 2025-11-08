°æ¥Î¸¶²÷É§¡ÖÅÅ¼Ö¤Ç¤â°ÜÆ°¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×Âçºå¤Ç¤ÎÂçÃÀÉÔÅ¨¤Ê¹ÔÆ°¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È
¡¡20th¡¡Century¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê49¡Ë¤¬8Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡¡¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡×¡Ê´ÆÆÄ¥¤¥ï¥¿¥Ê¥ª¥ß¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÃ´Åö¡¢½÷Í¥¤ÎËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¡Ê50¡Ë¡¢µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿µÓËÜ²È¤ÇÇÐÍ¥¤Î³ÑÅÄµ®»Ö¡Ê47¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¡£ËÜ¾å¤«¤é¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ëÀ¼¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¡×¤È¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¹¥¤òÊø¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥Ë¥ï¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿µÒÀÊ¤òÁ°¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ç¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»Å»ö¤Î¾ì½ê¤ÏÂçºå¤À¤Ã¤¿¡£ÂçºåÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È·ãÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÅÅ¼Ö¤Ç¤â°ÜÆ°¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¡ÈÈëÌ©¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£