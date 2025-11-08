元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）が8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、盗まれた腕時計の価値が“激変”していると報告する場面があった。

宮迫は6月、高級腕時計「ウルベルク UR-100」が盗難被害にあったと報告。馴染みの店に行ったところ「みんな顔見知りで、そこで時計をカウンターの端にポンと置いてしまったんですね」とし「店から出て“忘れた!”と思って帰ったら、時計がもうなかったんです。一番悲しいのが、常連さんの中に犯人がいるという。持ち物検査をさせてもらえばよかったんですけど、そこは言い出せなくて…」と複雑な表情をみせた。

「“怒らへんし、警察に言ったりもせえへんから、こっそり返してくれ”って全員にLINEしてもらったんですけど、もちろん出てくることはなく。そこからだいぶ経って、警察の方に被害届を出しに行こうということになりまして。防犯カメラで映ってる“もしかしたら”って思われる人に、取り調べをしていただいたみたいなんですけど。結果として“難しいんじゃないですかね”という話を聞きまして」と語っていた。

この件についてイジられた宮迫だったが「昔から通ってる時計屋さんが、いつもパンフレットを送ってくれるんです。それ（盗まれた腕時計）の特集をやってて。めっちゃ値段上がっててん、1000万超えてた…返ってこない」といまだに事件が解決してないと明かしていた。