2歳限定の「京王杯2歳S」（G2）は単勝1.8倍と圧倒的1番人気のダイヤモンドノット（牡2＝福永、父ブリックスアンドモルタル）が2番手追走から先行するルートサーティーンを直線でとらえると、そのまま抜け出し1着。重賞初制覇となった。勝ち時計はコースレコードにコンマ3差の1分20秒9。2着に8番人気のフクチャンショウ、3着に12番人気のトワニと伏兵が入り、3連単＜10＞＜12＞＜14＞は3万7670円（117番人気）。

鞍上のクリストフ・ルメール（46）はG1秋華賞（エンブロイダリー）→G1菊花賞（エネルジコ）→G1天皇賞・秋（マスカレードボール）と4週連続のJRA重賞制覇で今年はJRA重賞10勝目（通算169勝目）。管理する福永祐一師（48）は昨年のデイリー杯2歳S（ランフォーヴァウ）以来、通算3回目のJRA重賞V。

涼しい顔で引き揚げてきたルメールは「楽勝でしたね。良かったです」とニッコリ。これで京王杯2歳Sは2016年モンドキャンノ、17年タワーオブロンドン、19年タイセイビジョン、20年モントライゼに続き、実に5回目の制覇。自身が持つ同レースの騎手最多勝利記録を更新した。「スタートがとても良かった。前半は自分のペースで走れましたし、我慢ができて、2番手で走れました。坂を上がってからの手応えも良かったし（道中が）精いっぱいじゃなかったので、もう一度伸びてくれた。能力あります」と称賛した。

福永師は「中2週でテンションが心配でしたけど、ジョッキーが（レース前の）ポケットでうまくなだめてくれました」と、まず鞍上に敬礼した。近親には同じ勝負服で16年ダービーを制したマカヒキがいる良血。重賞初Vを飾り、今後はG1朝日杯FS（12月21日、阪神芝1600メートル外）の夢も膨らむ。指揮官は「1400メートルで1、2、1着と上手に走ってくれ、一番合う条件だと思います。ここまで5戦しているので無理はさせたくないですが当然、視野に入っています。レース後の状態を見極めて考えます」と細心の注意を払いつつ、2歳王者を見据えた。

▼2着フクチャンショウ（戸崎）レースが上手だし、着実に力をつけている。追ってからしっかり伸びてくれた。

（加藤征師）これでオープン入り。オーナーと相談だが、マイルまでの重賞戦線に行くことになるだろう。

▼3着トワニ（菅原明）だいぶ力をつけていますね。出していくと行ってしまいそうなので、じっくりこの形で。うまく我慢させられて、しまい良い脚を使ってくれました。

▼4着シャオママル（プーシャン）ゲートが良くなくて、ポジションを取れなかった。しまいは良い脚を使っていたが、まだ子供。成長が欲しい。

▼5着ルートサーティーン（岩田康）押し出されてハナへ。自分のペースで運べたが、勝ち馬の後ろなら2着はあった。

▼6着ユウファラオ（北村宏）初めて乗ったが、とてもセンスがいい。坂で止まりかけたが、そこから踏ん張っていた。

▼7着リネンタイリン（柴田大）いつもレース前に燃え尽きるが、今日は返し馬もできて競馬になった。能力はある。

▼8着同着ホットゥトロット（石橋）ゲートの出が良く、そこでジッとして運べた。追ってからグッときたし、これから成長してくれれば。

▼8着同着レッドスティンガー（横山和）スタートを決めて、良い位置を取れた。自分の時計では走れているし、現状の力は出せたと思う。

▼10着シュペルリング（津村）2戦目で硬さも出ていたが、今日はぶつけられたり、きついレースになってしまった。

▼11着ネネキリマル（佐々木）左にもたれる面がきつかった。距離はこれくらいで良さそう。

▼12着ミルトベスト（横山武）今日は落ち着いていたが、進んでいかず、他馬が来るとブレーキをかける感じだった。

▼13着シーミハットク（三浦）もう少し前に行きたかったが、1歩目が遅かった。上がりの競馬に対応できなかった。

▼14着フォトンゲイザー（木幡巧）気が入っていたので下げて、しまいに脚を使う競馬をした。次につながると思う。

▼15着フェーダーローター（原）外枠から積極策も内に入れられなかった。内枠なら違った。

▼16着コックオーヴァン（松岡）今日はゲートが全て。テンションが高く、スタートが悪くなった。