フジテレビ系「酒のツマミになる話」が７日に放送され、千鳥・大悟、ノブが出演した。

パンサー・尾形貴弘は愛娘の衝撃エピソードを披露。「７歳の娘がいまして。やっぱ怖いことに。遺伝ってスゴいもんですね。（自身と同じく）嫉妬深いんですよ。で、僕のこと大好きなんですよ。娘は」と切り出した。

つづけて「僕の携帯とか。浮気調査みたいな…。僕の携帯、ロックも『３９３９』なんですけど。それも解除して。ＬＩＮＥから写真から全部見て。毎回、調査されて」と、スタジオをザワつかせた。

さらに「娘、タブレットみたいなのを持ってるんですけど。タブレットの履歴を見たら『パンサー尾形 女性』『パンサー尾形 過去』みたいな。俺の女性関係をバーッて調べてるんですよ…。昔のドッキリかけられた女性と抱きついたりしてるやつとかも見てるんすよ…。（娘は）僕が好きなタイプを知ってるわけです。ギャルで、ちょっとポチャっとしててみたいな」と明かした。

尾形は「家の中でロケがあって。ＡＰさん、ちょっと可愛い子いるじゃないですか？話してると目線を感じて…」と娘がロケ中に女性ＡＰをスゴい形相で睨みつけていたという。

「とんでもないんですよ。嫉妬が…。だから僕がテレビ見てて。（タイプの）ゆきぽよとか出てきたりすると、横でガンつけてて。子供が」と明かしていた。