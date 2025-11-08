「助手席にゴミの山…視界遮っていた」見通し良い交差点で出合い頭に衝突　「頼むからよけて」センターライン大きくはみ出し迫る対向車　愛知・埼玉　

愛知・一宮市で、対向車がセンターラインを越えて目前に迫る瞬間がカメラに捉えられた。撮影者の車は衝突寸前で停車。対向車はクラクションにも反応せず走り去ったという。

一方、埼玉・入間市では、出会い頭の衝突事故が発生した。車は一時停止を無視し、猛スピードで交差点に進入していたという。

対向車が突然センターライン越え

愛知・一宮市で2日午後2時半頃に撮影されたのは、センターラインをはみだしながら迫り来る車の姿だった。

危険すぎる車に遭遇した撮影者は、「頼むからよけてくれっていうことしか…」と衝突しないことを願っていたと語った。

迫る車に撮影者はクラクションを鳴らしたが、車はそのまま走り去っていった。

交差点で出会い頭の衝突事故

一方、埼玉・入間市で10月22日午前8時過ぎ、こちらでも危険な瞬間がカメラに捉えられていた。

「バカだねえ」と呟く撮影者の目の前で起きたのは、左から来た車と対向車による出会い頭の衝突事故だった。

当時を振り返り撮影者は、「（左から来た車が）結構猛スピードだったので、『あ、これ危ないな』と思って」と語った。

現場は見通しのよい交差点で、左から来た車が通ってきた道には一時停止の標識があった。

また、左から衝突した車からは事故につながりかねない別の要因も確認できたという。撮影者によると、「車の助手席にゴミの山がありまして、視界をかなり遮っているんですよね」と話した。

警察によると、衝突された車に乗っていた人が軽いけがをしているという。

（「イット！」 11月6日放送より）