元警察官のセクシー女優が語る、デビューのきっかけ「高専時代は、どちらかと言えば陰キャでした」――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年7月17日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
プロレスラー、筋トレのパーソナルトレーナー、そしてセクシー女優として活躍中の、ちゃんよた（@sym_yok）。個性的なセクシー女優が増えている現在でも、これだけの肩書を持つ女の子は多くはありません。
それだけ多くの活動をするバイタリティを生み出しているのは、ずっと続けている筋トレの賜物。超個性派セクシー女優・ちゃんよたを作り上げたキーワード「筋肉」を中心に、さまざまな活動について語ってもらいました。
◆筋トレに目覚めた警察学校時代
――ちゃんよたさんと言えば「筋肉、筋トレ」とのイメージが強くありますが、実際に筋トレに目覚めたのは、いつ頃なんでしょうか。子どもの頃からトレーニングが好きだったんですか？
ちゃんよた：いえ、筋トレに目覚めたのは警察学校に通っていたときです。学校にジムがあって、そこに通い始めたのが本格的に筋トレを始めたきっかけですね。でも子どもの頃から、運動はすごく好きでした。ただ当時はバスケ部だったり、駅伝に出場したりと、パワー系ではなかったんですが。
――ちょっと意外ですね。勉強のほうはどうでしたか？
ちゃんよた：勉強も得意でした。とくに理系が好きだったのが、高専に進学した理由でもありますし。
――じゃあ勉強もスポーツも得意な万能選手じゃないですか。それならクラスでは中心的存在、みたいな感じなのでは？
ちゃんよた：いや、自分はあまり「みんなとワイワイやる」タイプではなかったので。端っこにいるわけではないけれど、どちらかと言えば陰キャでした。目立たずに、自由にやりたいことをやっていたら、今に至るって感じです。
◆「1位になりたい」という気持ちが強かった
――警察学校で筋トレに目覚めたのは、やっぱりお仕事の一環だからですか？
ちゃんよた：それもありますが、警察学校の頃は「筋トレをするとポイントが貯まって、1位になると表彰される」というシステムがあったんです。勉強だと頭がいい人にはかなわないけど、これなら1位を取れる、筋トレで取るしかないと思って通い続けたんですよ。
――「1位になりたい」という気持ちが強かったんですね。結局1位は……？
ちゃんよた：はい、1位になれました。
――さすがですね。それで、警察官になってからも筋トレは続けていたわけですね。
ちゃんよた：続けようと思っていたんですけど、実際に働きだしたらかなり時間的に厳しくて。仕事が忙しくて、なかなか筋トレに行けない状況が続いちゃったんですよね。
◆しかし、警官としては挫折の日々…
――せっかく筋トレが好きになったのに、それじゃストレスになりますよね。
ちゃんよた：ストレスでしたね。そもそも警察官の仕事が向いていなかったんです。もともとマルチタスクが苦手なんですが、警察の仕事はほぼマルチタスクですし。臨機応変に動かなきゃならない場合も多いのに、それも苦手で……。最終的に精神を病んでしまって、2年くらいで辞めてしまいました。
――そのあとは1回就職をしているんですよね。
ちゃんよた：はい、一般企業で働いたんですが、なんだかちょっと「違うな」と思って、こちらも辞めてしまいました。やっぱりトレーニングとか、身体を動かすこととかを仕事にしたいと思った結果、パーソナルトレーナーになったんです。
――昨今は「筋トレブーム」とも言われていて、女性も筋トレを始める人が多いですよね。そういった流れを感じて、パーソナルトレーナーのお仕事を始めたんですか？
プロレスラー、筋トレのパーソナルトレーナー、そしてセクシー女優として活躍中の、ちゃんよた（@sym_yok）。個性的なセクシー女優が増えている現在でも、これだけの肩書を持つ女の子は多くはありません。
◆筋トレに目覚めた警察学校時代
――ちゃんよたさんと言えば「筋肉、筋トレ」とのイメージが強くありますが、実際に筋トレに目覚めたのは、いつ頃なんでしょうか。子どもの頃からトレーニングが好きだったんですか？
ちゃんよた：いえ、筋トレに目覚めたのは警察学校に通っていたときです。学校にジムがあって、そこに通い始めたのが本格的に筋トレを始めたきっかけですね。でも子どもの頃から、運動はすごく好きでした。ただ当時はバスケ部だったり、駅伝に出場したりと、パワー系ではなかったんですが。
――ちょっと意外ですね。勉強のほうはどうでしたか？
ちゃんよた：勉強も得意でした。とくに理系が好きだったのが、高専に進学した理由でもありますし。
――じゃあ勉強もスポーツも得意な万能選手じゃないですか。それならクラスでは中心的存在、みたいな感じなのでは？
ちゃんよた：いや、自分はあまり「みんなとワイワイやる」タイプではなかったので。端っこにいるわけではないけれど、どちらかと言えば陰キャでした。目立たずに、自由にやりたいことをやっていたら、今に至るって感じです。
◆「1位になりたい」という気持ちが強かった
――警察学校で筋トレに目覚めたのは、やっぱりお仕事の一環だからですか？
ちゃんよた：それもありますが、警察学校の頃は「筋トレをするとポイントが貯まって、1位になると表彰される」というシステムがあったんです。勉強だと頭がいい人にはかなわないけど、これなら1位を取れる、筋トレで取るしかないと思って通い続けたんですよ。
――「1位になりたい」という気持ちが強かったんですね。結局1位は……？
ちゃんよた：はい、1位になれました。
――さすがですね。それで、警察官になってからも筋トレは続けていたわけですね。
ちゃんよた：続けようと思っていたんですけど、実際に働きだしたらかなり時間的に厳しくて。仕事が忙しくて、なかなか筋トレに行けない状況が続いちゃったんですよね。
◆しかし、警官としては挫折の日々…
――せっかく筋トレが好きになったのに、それじゃストレスになりますよね。
ちゃんよた：ストレスでしたね。そもそも警察官の仕事が向いていなかったんです。もともとマルチタスクが苦手なんですが、警察の仕事はほぼマルチタスクですし。臨機応変に動かなきゃならない場合も多いのに、それも苦手で……。最終的に精神を病んでしまって、2年くらいで辞めてしまいました。
――そのあとは1回就職をしているんですよね。
ちゃんよた：はい、一般企業で働いたんですが、なんだかちょっと「違うな」と思って、こちらも辞めてしまいました。やっぱりトレーニングとか、身体を動かすこととかを仕事にしたいと思った結果、パーソナルトレーナーになったんです。
――昨今は「筋トレブーム」とも言われていて、女性も筋トレを始める人が多いですよね。そういった流れを感じて、パーソナルトレーナーのお仕事を始めたんですか？