◆第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月８日、東京競馬場・芝１４００メートル、良）

好メンバーが集まった２歳重賞は１６頭立てで行われ、単勝１・８倍で１番人気のダイヤモンドノット（牡、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が２番手から進め、ゴール前で鮮やかに後続を突き放し、３馬身差をつけて重賞初勝利を飾った。クリストフ・ルメール騎手は２０２０年モントライゼ以来、歴代最多を更新する５勝目。福永調教師は昨年のデイリー杯２歳Ｓ（ランフォーヴァウ）以来、１年ぶりの重賞勝利となった。勝ちタイムは１分２０秒９。

同馬は芝１２００メートルでオープン特別２勝のゾンニッヒの半弟。デビュー３戦目となった９月の阪神・芝１４００メートルで３馬身差をつけて初勝利。前走のもみじＳ・オープンは２着だったが、ここで待望の重賞初タイトル獲得となった。

８番人気のフクチャンショウ（戸崎圭太騎手）が２着。１２番人気のトワニ（菅原明良騎手）が３着だった。

クリストフ・ルメール騎手（ダイヤモンドノット＝１着）「楽勝でしたね。良かった。スタートがとても良かったので自分のペースで走れて、２番手で我慢できて落ち着いて走れていました。位置がちょうど良かったですね。坂を上ってから手応えが良かったですし、そこまでが精いっぱいじゃなかったから、息が入ってもう一度伸びてくれました。能力がありそうですね。前走は負けてしまいましたが、コンディションは良かったですし、福永厩舎のおかげでベストコンディションでした」